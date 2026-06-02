Lugano asegura que Portugal tendrá "penales como Messi en Qatar" y elige a Brasil como el mejor sudamericano

El ex capitán uruguayo pronosticó que Cristiano Ronaldo será beneficiado con penales en el próximo Mundial, comparando la situación con lo ocurrido en Qatar 2022 con Lionel Messi. Además, destacó a Portugal como candidato y a Brasil como el equipo sudamericano más fuerte debido a la llegada de Ancelotti.

En la antesala del Mundial, el ex capitán uruguayo Lugano realizó declaraciones polémicas sobre el favoritismo de Portugal , sugiriendo que Cristiano Ronaldo recibirá penales a favor similares a los que Lionel Messi tuvo en Qatar 2022.

El ex defensor, ahora panelista deportivo, analizó el panorama de las selecciones que competirán en la próxima Copa del Mundo y sorprendió al elegir a Portugal como principal candidato, destacando la presencia de Cristiano Ronaldo, quien podría disputar su sexto Mundial. Con humor, Lugano afirmó: "Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica".

Además, se refirió a las opciones de los equipos sudamericanos, señalando a Brasil como el más destacado de la región, en parte por la llegada de Carlo Ancelotti como entrenador. Sus comentarios generaron revuelo en el ambiente futbolístico, reavivando debates sobre posibles ayudas arbitrales y el favoritismo en los torneos internacionales





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Portugal Cristiano Ronaldo Lionel Messi Lugano Brasil Carlo Ancelotti Árbitros Penales Favoritismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Messi y su sexto Mundial: ¿cuándo se suma a la Selección?Con una inflamación en el isquiotibial, el astro trabajará diferenciado para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia. Para cuándo lo esperan.

Read more »

El posteo de Messi en la previa mundialistaEl rosarino felicitó al UE Cornella por el triunfo en la ida de la final por el ascenso a la segunda categoría de España.

Read more »

Messi se une a los entrenamientos de la Scaloneta antes de los amistosos y el MundialLa selección argentina, con Lionel Messi recuperándose de una molestia, inicia su preparación en Kansas para defender el título mundial. El equipo jugará dos amistosos antes de debutar en la Copa del Mundo contra Argelia. La mayor parte de la delegación ya se encuentra en Estados Unidos, y 18 futbolistas viajaron desde Buenos Aires. También se suman juveniles para entrenar con el plantel.

Read more »

Como en Qatar: el detalle cábala en la habitación de Messi en el MundialEl capitán no compartirá cuarto con ningún compañero en la concentración en Kansas y, según se reveló, se alojará en el 202. En el última Copa del Mundo lo hizo en el 201 y las especulaciones sobre una supuesta cábala se hicieron furor.

Read more »