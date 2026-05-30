Ludmila Belizán, 17 años, vence la displasia geleofísica con autonomía y un 'Yo puedo'

Joven de Merlo, diagnosticada con una enfermedad rara que limita su crecimiento, ha logrado gran independencia y persigue estudios de abogacía, viaje y vida propia, mientras su historia ayuda a cambiar la percepción social sobre la discapacidad.

Ludmila Belizán tiene 17 años y vive en Libertad, partido de Merlo. Desde su nacimiento enfrenta una enfermedad genética extremadamente rara, la displasia geleofísica , que afecta el crecimiento óseo provocando una talla muy baja y extremidades diminutas.

A los pocos meses de vida los médicos descartaron un simple retraso del desarrollo y, tras múltiples pruebas neurológicas y genéticas en el Hospital Garrahan, confirmaron el diagnóstico. Desde entonces Ludmila y su familia están inmersos en un seguimiento multidisciplinario que incluye controles constantes, tratamientos de fisioterapia y terapias para aliviar el dolor en sus manos y pies.

Gracias a estos cuidados, la joven ha logrado grandes avances en su autonomía: ahora puede peinarse, cocinar, escribir y subirse a un banquito plegable que ella misma diseñó para alcanzar superficies altas. Cada adaptación representa, para ella, una herramienta de independencia y una afirmación de que siempre existe una manera de hacer las cosas, aunque sea distinta a la de la mayoría.

Su historia no es solo la de una adolescente que supera obstáculos médicos, sino también la de una joven que ha construido una vida plena y socialmente activa. Ludmila estudia en la secundaria, practica baile, gimnasia y patinaje artístico, y mantiene una relación de pareja. Sus sueños son tan comunes como los de cualquier joven: quiere viajar al terminar la escuela, estudiar abogacía, comprarse una casa, conducir su propio auto y seguir con sus proyectos personales.

En sus propias palabras, después de superar los prejuicios y miradas curiosas, dice: "Sí, me ven diferente porque lo soy, pero no me molesta; no lo veo como algo malo y no pienso que lo hagan con mala intención". Su mensaje, cargado de la frase "Yo puedo", se ha convertido en un llamado a la resiliencia y a la auto‑afirmación para otros jóvenes con condiciones poco frecuentes. El apoyo familiar ha sido fundamental en este proceso.

Gabriela García, su madre, recuerda los primeros meses de incertidumbre, cuando el embarazo y el parto transcurrieron sin anomalías aparentes, pero el desarrollo de Ludmila no seguía el patrón esperado. Tras la confirmación de la displasia, la familia se adaptó a una rutina de visitas médicas, adaptaciones de espacios escolares y la creación de soluciones cotidianas, como mesas y sillas a medida.

Con el tiempo, la lucha de Ludmila ha contribuido a cambiar la visión social sobre las personas con talla baja y enfermedades raras, impulsando la accesibilidad en escuelas y lugares públicos. Su historia muestra que, con apoyo, creatividad y determinación, es posible transformar la adversidad en una oportunidad para inspirar a otros y promover una sociedad más inclusiva





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