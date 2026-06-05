Luck Ra revela por qué abandonó la universidad y genera risas en "Otro día perdido"

El cantante Luck Ra habló de su decisión de dejar la universidad, recordó anécdotas escolares y protagonizó un divertido intercambio con Mario Pergolini, mientras Nelson Castro sorprendió al contar los chismes del día en el programa.

El cantante Luck Ra hizo una aparición inesperada en el programa "Otro día perdido", donde conversó de forma amena y descarnada sobre su breve paso por la universidad y las razones que lo llevaron a abandonar los estudios.

El artista admitió que, aunque se había matriculado en una carrera y llegó a estar próximo a graduarse, comprendió que el mundo académico no se ajustaba a sus metas profesionales.

"Quería ejercer, pero me di cuenta de que estaba aprendiendo cosas que quizá nunca volvería a usar", explicó mientras Mario Pergolini lo interrumpía con su característico grito de "no puede, no, non no". La entrevista tomó un tono cómico, pero detrás del humor se percibe la sinceridad de un joven que decidió seguir su pasión artística antes que el camino tradicional de la educación superior.

Durante el intercambio, Luck Ra recordó algunos de los contenidos que logró absorber en su etapa escolar, enumerando de manera improvisada conceptos de gramática y trigonometría: "las esdrújulas, las agudas… el seno, el coseno y la tangente". Estas referencias provocaron carcajadas en el estudio y sirvieron para subrayar el comentario del cantante sobre la generación actual, a la que describió como "perdida" por la presión de encajar en moldes académicos que no siempre resultan útiles.

La reacción del conductor y del panelista Agustín "Rada" Aristarán fue de buen humor, cruzando la charla con bromas sobre la visión del cantante respecto a la educación universitaria. La dinámica del programa tomó un giro inesperado cuando el periodista Nelson Castro ingresó como invitado sorpresa para presentar los "chismes del día".

Castro, conocido por su labor en Telenoche, sorprendió a Pergolini al anunciar que él mismo relataría los cotilleos, generando una evidente sorpresa en el conductor, quien manifestó estar "en shock". El segmento se alimentó de información obtenida a través de la colaboradora Dominique Metzger y incluyó la frase que se viralizó en las redes: "tengo la con… al plato", aludiendo al cansancio del cantante por los rumores sobre su vida personal.

Al concluir su intervención, Castro explicó que debía abandonar el estudio para asistir a un programa de cocina, dejando a la audiencia con la sensación de haber presenciado una combinación única de humor, confesiones personales y periodismo de espectáculo





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