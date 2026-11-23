La película argentina de Lucila Mariani se proyecta en la Semana del Cine Latinoamericano del 2 al 6 de diciembre. Un recorrido por el cine regional y la ficción.

La película argentina Los días libres, dirigida por Lucila Mariani, se integrará a la programación oficial de la séptima Semana del Cine Latinoamericano. El evento se llevará a cabo entre el 2 y el 6 de diciembre en diversas salas de la ciudad, incluyendo Cine Arte Cacodelphia, Cineclub Florida, Arthaus y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Cartelera regional y proyección oficial

La obra cinematográfica tendrá su función específica programada para el sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas en el espacio Arthaus. La presencia de este título refuerza la diversidad de producciones que componen la grilla de la séptima edición de este festival dedicado al cine de la región. Los días libres compartirá cartel con otras películas de importancia, tales como La corazonada, una producción chilena, y Pedro en el país, un filme también de origen argentino.

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Exploración onírica y cultura juvenil

La narrativa de la película explora, desde la perspectiva de Bego, una adolescente de 12 años, el concepto de una puerta mental vinculada a las obsesiones culturales. Este tema conecta con la frontera entre el sueño y la vigilia, un umbral que ha inspirado movimientos de vanguardia históricos y la cultura digital contemporánea. En la actualidad, esta búsqueda se manifiesta en comunidades virtuales juveniles que consideran el sueño lúcido un destino interior.

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Contexto histórico y surrealismo

Hace poco más de un siglo, el límite difuso entre el dormir y estar despierto inspiró a André Breton y la vanguardia del movimiento surrealista. Posteriormente, durante los años sesenta, este concepto sirvió de sustento teórico para la experimentación psicodélica asociada al rock. La cultura digital ha transformado esta noción, convirtiéndola en contenido de videos cortos y shorts en plataformas sociales.

Impacto cultural y próximos eventos

El evento incluirá un especial de cortometrajes dirigidos a la infancia y un ciclo dedicado a producciones de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. La función de Lucila Mariani se enmarca en una experiencia cinematográfica y adolescente que refleja la influencia de un eclipse de verano, creando una atmósfera de encantamiento onírico en la programación del festival.