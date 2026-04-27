Luciana Geuna Defiende el Informe Filmado en la Casa Rosada y Denuncia una Persecución Política

La periodista Luciana Geuna explica los detalles del informe que generó controversia en la Casa Rosada, defendiendo su legalidad y denunciando la prohibición de ingreso a periodistas como un ataque a la libertad de expresión. La Casa Militar presentó una denuncia penal por espionaje.

La periodista Luciana Geuna se refirió a la controversia desatada tras la difusión de imágenes filmadas en la Casa Rosada y la consecuente prohibición de ingreso a un grupo de periodistas acreditados.

En su programa, Geuna explicó que la idea original era darle una perspectiva más visual al trabajo de su colega, Nacho Salerno, un joven periodista de 23 años con dos años de experiencia cubriendo la Casa Rosada. La propuesta consistía en realizar un informe que mostrara la dinámica interna del gobierno desde los pasillos de uso común de la residencia presidencial, buscando un enfoque atractivo pero respetuoso de las normas y la legalidad.

Geuna enfatizó que el informe no pretendía generar escándalo ni revelar información prohibida o obtenida de manera ilícita. Geuna defendió la legalidad de las grabaciones, argumentando que se realizaron en áreas de libre circulación dentro de la Casa Rosada y con previo aviso a las autoridades competentes. Descartó rotundamente que se tratara de una grabación clandestina y anunció que todo el material audiovisual será presentado a la Justicia para su análisis.

La situación se complicó cuando la Casa Militar presentó una denuncia contra Geuna y Salerno, acusándolos de difundir secretos políticos y militares. La denuncia, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, alega que las imágenes revelan sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y otros dispositivos que deben permanecer bajo reserva, lo que constituye un delito contra la seguridad nacional según el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia.

La gravedad de las acusaciones ha generado preocupación en el ámbito periodístico y ha reavivado el debate sobre la libertad de prensa y el acceso a la información. Geuna minimizó la sensibilidad de las imágenes, señalando que las áreas mostradas en el informe son accesibles al público en general, ya que aparecen en fotografías y videos compartidos en redes sociales por estudiantes que realizan visitas guiadas a la Casa Rosada, e incluso son visibles en Google Street View.

Expresó su pesar por las confusiones generadas por la difusión del informe y criticó duramente la decisión de cerrar la sala de prensa de la Rosada y prohibir el ingreso a los periodistas acreditados. Geuna calificó esta medida como un ataque a la libertad de expresión y manifestó su confianza en que sus colegas podrán regresar pronto a sus labores.

Finalmente, anunció que todo el material bruto, tanto lo que salió al aire como los registros de las grabaciones, será entregado a sus abogados para ser presentado ante la Justicia, en respuesta a la denuncia penal por espionaje presentada por la Casa Militar. La periodista concluyó expresando su disposición a aprender de esta experiencia y reafirmando su compromiso con el periodismo responsable y la defensa de la libertad de prensa





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