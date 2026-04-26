Lucho Miranda llega a Buenos Aires con su espectáculo 'Abriendo las manos'

El comediante chileno Lucho Miranda, conocido por su humor negro y su honestidad al abordar su discapacidad, se presenta en Buenos Aires el 30 de abril en el Teatro Rex con su espectáculo más personal hasta la fecha.

El humorista chileno Lucho Miranda se prepara para cautivar al público de Buenos Aires con su espectáculo más personal hasta la fecha, 'Abriendo las manos'.

La presentación tendrá lugar el 30 de abril en el emblemático Teatro Rex, donde Miranda demostrará una vez más cómo la risa puede ser una poderosa herramienta para desafiar prejuicios y generar reflexión. Miranda ha encontrado en el humor una forma auténtica de narrar su propia historia, una historia marcada por la parálisis cerebral desde su nacimiento. Lejos de ocultar su condición, la integra a su rutina con ironía y una aguda observación de las incomodidades cotidianas.

Su estilo, provocador y con un fuerte componente de humor negro, transforma experiencias que muchos evitarían en un repertorio para hacer reír, pensar y cuestionar normas establecidas. Esta honestidad, desprovista de victimismo, lo ha consolidado como una voz singular en el mundo de la comedia. Más allá del reconocimiento, la mirada resiliente de Lucho Miranda ante lo que otros considerarían una limitación es lo que realmente lo define.

Su historia inspira a muchas personas con discapacidad a verse reflejadas en sus rutinas, sin dramatismo ni sensacionalismo. Su propuesta central radica en transformar una experiencia personal en algo universal y cercano, permitiendo disfrutar del humor negro sin vergüenza ni culpa.

Lucho Miranda nació el 30 de enero de 1995 en Vicuña, Chile, y su llegada al mundo estuvo marcada por un momento crítico: una asfixia nasal de ocho minutos que resultó en parálisis cerebral con tetraparesia, dejando secuelas físicas significativas en sus extremidades, incluyendo rigidez en las manos y dificultad para caminar. Durante su infancia, combinó la escuela con terapias de rehabilitación en la Teletón. Siempre consciente de su condición, se negó a ser definido por ella.

Encontró en el humor una herramienta esencial, aprendiendo a reírse de sí mismo y de todo lo que lo rodeaba. Con el tiempo, este estilo irónico le permitió enfrentar prejuicios y ganar confianza en sí mismo. Su camino comenzó en la municipalidad de su ciudad, pero en 2020, en pleno auge de la pandemia, tomó una decisión audaz: renunció a su empleo para dedicarse por completo a la comedia, compartiendo sus creaciones en redes sociales.

Su popularidad creció rápidamente, abriéndole nuevas oportunidades hasta llegar al mayor desafío de su carrera: su debut en la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2024. A pesar de los nervios y la incertidumbre, Miranda conquistó al exigente público de la Quinta Vergara, el famoso 'monstruo' que determina el éxito o el fracaso de los artistas.

Su actuación fue un rotundo éxito, obteniendo las Gaviotas de Plata y de Oro, consagrándolo como un comediante ante miles de espectadores. Aunque algunos medios lo proclamaron como una 'estrella naciente' en Viña, quienes lo han seguido desde sus inicios saben que su despegue comenzó mucho antes, en las redes sociales, donde construyó una comunidad de seguidores en toda Iberoamérica.

En la antesala de su presentación en Buenos Aires, Miranda compartió su historia y su visión del humor en una entrevista exclusiva con TN Show, revelando cómo transformó su experiencia con la discapacidad en el motor de una carrera que lo posiciona como una de las voces más originales del stand up latinoamericano. Reflexionó sobre cómo logró convertir su discapacidad en una fortaleza, destacando el poder del humor para transformar las experiencias negativas en positivas.

También compartió cómo surgió su vocación por la comedia durante la pandemia, aprovechando el tiempo libre para crear chistes y perfeccionar su técnica, y cómo las redes sociales le permitieron conectar con una audiencia cada vez mayor





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