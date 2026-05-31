Lucas Zelarayán habló tras su descompensación en la Copa Argentina: "Ya me había pasado"

El capitán de Belgrano de Córdoba, Lucas Zelarayán, reveló que la descompensación sufrida durante el partido contra Gimnasia de Jujuy no fue un episodio aislado. El jugador anunció que se someterá a estudios médicos profundos para descartar patologías crónicas y ajustar su nutrición.

El capitán de Belgrano de Córdoba, Lucas Zelarayán , rompió el silencio después de sufrir una descompensación durante el partido de Copa Argentina contra Gimnasia de Jujuy, correspondiente a los dieciseisavos de final.

El incidente generó gran preocupación entre los presentes y en las redes sociales, ya que el mediocampista mostró signos evidentes de malestar en el campo de juego, aunque afortunadamente no llegó a desmayarse. Tras el susto, Zelarayán ofreció declaraciones donde admitió que este episodio no fue aislado, sino que ya le había ocurrido con anterioridad, lo que subraya la necesidad de un seguimiento médico exhaustivo.

En sus palabras, el jugador explicó que la descompensación se produjo tras una semana de mucho estrés y actividad, y que incluso había tenido que consultar previamente a un médico por problemas similares.

"Ya me había pasado y tuve que ir al médico", confesó el diez de Belgrano, quien también se mostró apenado por haber empañado los festejos del equipo, especialmente después de la consagración en el Torneo Apertura. Zelarayán adelantó que se realizará una batería completa de análisis clínicos junto al cuerpo médico del club, con el objetivo de descartar cualquier patología crónica y ajustar su plan de nutrición deportiva para prevenir futuros episodios.

La situación pone de manifiesto la exigencia física y mental a la que están sometidos los futbolistas de alto nivel. A pesar de que el incidente ocurrió en un partido de Copa Argentina, el club y el jugador han tomado cartas en el asunto para abordar el problema con seriedad.

El cuerpo técnico y médico de Belgrano acompañará a Zelarayán en este proceso, y se espera que los resultados de los estudios permitan definir un plan personalizado que garantice su bienestar a corto y largo plazo. Por ahora, el equipo y los hinchas respiran aliviados tras comprobar que el episodio no tuvo consecuencias mayores, y confían en la pronta recuperación total de su capitán





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