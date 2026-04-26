Lucas Salas: Una oportunidad desperdiciada que amplifica la deuda con River

El delantero Lucas Salas falló una clara ocasión de gol frente a Aldosivi, exponiendo su bajo rendimiento y la dificultad para adaptarse al equipo de Coudet. Análisis de su desempeño y las expectativas de la afición.

La frustración se apoderó del Monumento tras una oportunidad manifiesta desperdiciada por Lucas Salas , que podría haber significado el primer gol para River Plate en el partido contra Aldosivi .

El centro, preciso y rasante, recorrió toda el área, encontrando a Salas en una posición privilegiada, casi debajo de los tres palos. La expectativa era máxima, la afición contenía el aliento, anticipando el grito de gol que rompería el empate.

Sin embargo, el remate de Salas, en lugar de dirigirse al arco, se desvió inexplicablemente, impactando en el primer palo y alejándose peligrosamente del objetivo. La jugada, más allá del resultado inmediato, expuso la falta de confianza y el momento delicado que atraviesa el delantero en su adaptación al esquema de juego de Eduardo Coudet. La definición, tan inesperada como difícil de justificar, resonó como un símbolo de la deuda futbolística que aún tiene Salas con la afición riverplatense.

El desempeño de Salas desde su llegada a River ha sido discreto, lejos de las expectativas generadas tras su gol en el encuentro contra Estudiantes de Río Cuarto. Su participación en los partidos ha sido limitada, acumulando apenas 38 minutos en tres encuentros previos al superclásico. La mayor continuidad que encontró frente a Boca y Tigre, con 72 minutos en cada partido, no se tradujo en un impacto significativo en el rendimiento del equipo.

La falta de regularidad y la dificultad para encontrar su lugar en el once titular han contribuido a la sensación de que aún no ha logrado consolidarse como una pieza clave en el ataque de River. La presión de la afición, que lo silbó antes del inicio del partido contra Aldosivi, es un reflejo del termómetro descendente que mide el público con respecto a su desempeño.

Esta manifestación de descontento subraya la necesidad de Salas de revertir la situación y demostrar su valía en el campo de juego. La confianza de la hinchada es un factor fundamental para cualquier jugador, y Salas deberá trabajar arduamente para reconquistarla. Los números de Salas tampoco son alentadores.

Con un promedio de aproximadamente 30 minutos por partido, seis remates al arco en lo que va del año y una precisión de pases del 78%, su contribución al equipo está lejos de lo esperado. Si bien la precisión en los pases indica una buena capacidad de distribución, la escasa cantidad de remates al arco y el bajo promedio de minutos jugados sugieren una falta de oportunidades y una dificultad para generar peligro en el área rival.

La ocasión desperdiciada ante Aldosivi no hizo más que amplificar esta sensación de deuda. Salas necesita encontrar la forma de involucrarse más en el juego ofensivo, aprovechar las oportunidades que se le presenten y demostrar su capacidad goleadora. La competencia por un puesto en el ataque de River es feroz, y Salas deberá superar sus propias limitaciones y responder a las exigencias del entrenador y de la afición.

El camino para consolidarse en River es largo y desafiante, pero aún tiene tiempo para revertir la situación y convertirse en el jugador que todos esperan





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