Lucas Ghi's Morón Administration Faces Criticism Over Multimillion-Dollar Contract and Internal Peronist Tensions

The administration of Lucas Ghi in Morón has been the subject of criticism for a multi-million-dollar contract without proper bidding procedures, which has sparked controversy within the district. The contract, involving Ghi and his chief of staff Estefanía 'Toffi' Franco, was appealed to the mechanism of direct purchase to authorize a disbursement of 51 million pesos for a website's homepage. The company awarded the contract is Ninja Contenidos S.R.L., which is controlled by the same individuals who own Sol Bonaerense, a website that has been linked to the dissemination of false information against Kirchnerist leaders. The contract has raised concerns about the municipality's escalating use of direct purchases, particularly in the context of the financial crisis and operational difficulties faced by the commune.

En medio de la crisis financiera y los reclamos que se multiplican por deficiencias en los servicios prestados por la comuna, la gestión de Lucas Ghi en Morón avanzó sin licitar con una contratación multimillonaria que desató fuerte polémica en el distrito.

Con la firma de Ghi y de su mano derecha, la jefa de Gabinete Estefanía 'Toffi' Franco, el municipio apeló al mecanismo de compra directa para habilitar un desembolso por 51 millones en concepto de pauta en una página web. La contratación es a Ninja Contenidos S.R.

L., empresa controlante del sitio Sol Bonaerense y que pertenece mayoritariamente (65%) a Agustín Manganiello, un contador muy cercano a Matías Lammens, a quien acompañó tanto en San Lorenzo como en el Ministerio de Turismo nacional. En Ninja también aparece como socio Felipe Albistur, uno de los hijos de Enrique 'Pepe' Albistur, histórico publicista del peronismo, esposo de Victoria Tolosa Paz y dueño del departamento donde reside Alberto Fernández en Puerto Madero.

Esos vínculos no pasan desapercibidos en la interna peronista del oeste del Conurbano, donde acusan que, desde Sol Bonaerense, se dirigen operaciones tendientes a desprestigiar a dirigentes del kirchnerismo como Martín Sabbatella, en Morón, y el intendente de Hurlingham, Damián Selci, que tiene como principal opositor interno al ex intendente, el albertista Juan Zabaleta. En Morón destacan la buena relación que mantuvo Ghi con Alberto Fernández y la que sostiene con varias figuras del albertismo residual.

Lammens junto a Ghi en tiempos de gobierno albertista. Aunque advierten que la generación de contenido y el volumen de entradas a ese sitio web es ínfimo, cerca del sabbatellismo señalaron que las sistemáticas notas que surgen de ahí apuntando con denuncias falsas contra el líder de Nuevo Encuentro, son replicadas por cuentas fake en redes y alimentadas publicitariamente para su difusión.

Como contó LPO, Ghi pasó de desmarcarse de Nuevo Encuentro a una ruptura total que incluyó la división del bloque de concejales y una purga de todo funcionario municipal alineado a Martín Sabbatella, que, frente a este escenario, precipitó el lanzamiento de su carrera a la intendencia. Ghi rompió con Sabbatella en el Concejo de Morón y recrudece la pelea a 2027 Más allá de las cuestiones relativas a la interna del peronismo, en Morón esa compra directa desató un escándalo al encuadrarse en el contexto de crisis económica que atraviesa la comuna, con denuncias por recorte de insumos en los centros de salud locales, vaciamiento del laboratorio municipal y salarios bajos de los empleados.

Incluso, para el pago del último aguinaldo, la comuna tuvo que aplicar un plan de emergencia por el que debió postergar para enero el cobro de los haberes y aguinaldo de la planta política para cubrir el pago a los municipales. Es en ese cuadro crítico en términos financieros y operativos que los críticos a la gestión de Ghi alertan una escalada 'compulsiva' de compras directas vía trámites excepción por parte del municipio.

Entre ellas, apareció en el último boletín oficial el caso de Ninja, empresa comandada por la mano derecha de Lammens, ex funcionario albertista que, resaltan en Morón, conserva una buena relación con Ghi





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