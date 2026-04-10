Lucas Blondel revela el dolor de su salida de Boca y defiende a Morena Beltrán

El ex jugador de Boca Juniors, Lucas Blondel, habla sobre su salida del club y los rumores sobre su relación con Morena Beltrán. Blondel aclara la situación y expresa su gratitud hacia Boca.

Lucas Blondel dejó Boca Juniors tras no ser considerado por Claudio Úbeda, encontrando actualmente su mejor momento futbolístico en Huracán . Sin embargo, el defensor aún recuerda con tristeza su última etapa en el Xeneize, especialmente por los rumores negativos que circularon sobre su relación con Morena Beltrán y una presunta filtración de información por parte de la periodista.

La situación generó un gran malestar en Blondel, quien se vio afectado por las acusaciones y la forma en que se abordó el tema. El jugador se sintió dolido por la situación y la forma en que se involucró a su pareja en la polémica, defendiendo la integridad de Morena Beltrán y aclarando que las acusaciones carecían de fundamento. El ambiente en Boca se volvió tenso y los rumores se propagaron rápidamente, afectando la estabilidad del jugador y generando especulaciones en el entorno futbolístico.\El futbolista expresó su dolor ante la situación, enfatizando la injusticia de las acusaciones y la falta de pruebas que las sustentaran. Blondel explicó que lo más doloroso fue ver cómo se mencionaba a Morena Beltrán y se le atribuían responsabilidades que no le correspondían. Recordó que siempre intentó sobreponerse a los rumores y a las críticas, pero que la situación se volvió insostenible cuando se involucró a su pareja. Asimismo, destacó que, a pesar de los rumores, sus compañeros de equipo sabían la verdad y le brindaron su apoyo, lo cual le dio algo de consuelo en medio de la tormenta mediática. Blondel manifestó que habló con los referentes del vestuario para aclarar la situación y dejar en claro que las acusaciones eran infundadas. La explicación de Blondel revela la dificultad de lidiar con los rumores y la presión mediática en un club como Boca Juniors, donde la atención del público y de los medios de comunicación es constante. Además, el jugador señaló que si realmente hubiera habido una filtración, la directiva del club lo habría apartado del plantel, cosa que nunca ocurrió.\Finalmente, Blondel aprovechó la entrevista para agradecer a Boca Juniors y a Juan Román Riquelme por la oportunidad que le brindaron. El lateral derecho, ahora en Huracán, dejó claro que guarda un sentimiento de gratitud hacia el club xeneize, a pesar de las dificultades que enfrentó durante su paso por la institución. El jugador destacó la grandeza de Boca Juniors y la intensidad con la que se viven las situaciones dentro del club, tanto las buenas como las malas. Blondel reflexionó sobre la naturaleza de los rumores en el fútbol y la importancia de mantener la calma y la integridad en medio de la adversidad. El jugador demostró madurez al hablar sobre su experiencia y al expresar su gratitud hacia el club que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. La entrevista pone de manifiesto la complejidad de la vida de un futbolista profesional, donde las cuestiones deportivas se entrelazan con las personales y donde la presión mediática puede tener un impacto significativo en el desempeño y el bienestar de los jugadores. Blondel concluyó la entrevista reafirmando su respeto por Boca Juniors y deseando lo mejor al club





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