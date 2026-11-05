Lucas Beltrán marca gol con la mano en el 1-0 de River Plate ante Aldosivi

Lucas Beltrán abrió el marcador para River Plate ante Aldosivi con un gol controversial tras 324 días sin convertir. El delantero rompió su sequía con un tanto que generó intenso debate por el contacto con la pelota.

Lucas Beltrán regresó a la lista de goleadores de River Plate tras un periodo de sequía prolongado, rompiendo un maleficio que duró 324 días. El delantero convirtió el único gol del partido en la victoria ante Aldosivi, anotando con la mano dentro del área, un suceso que contrastó con su ausencia en la lista de anotadores desde diciembre de 2025.

Finaliza sequía de Lucas Beltrán

El jugador finalizó un ciclo de casi 11 meses sin marcar, donde su última anotación había sido con Valencia. El delantero llegó al club millonario como uno de los refuerzos más destacados del fútbol argentino, pero acumuló 15 partidos sin convertir antes de esta tarde.

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En el minuto 30, el atacante tomó la pelota y la cambió por gol, destrabando un partido que permanecía cerrado. Este tanto marcó el 1-0 final frente a Aldosivi y detuvo la racha negativa que sufría el jugador desde su etapa en España.

Controversia por gol con la mano

El tanto se registró tras un toque accidental con la mano de Beltrán dentro del área. El delantero controló la pelota y la finalizó con gol, un momento que generó intenso debate por la validez del tanto.

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A pesar de la polémica, el gol permitió al equipo local abrir el marcador y controlar el ritmo del encuentro. La anotación contrastó con las dificultades del jugador para adaptarse al esquema y al nivel del fútbol argentino tras su regreso del extranjero.

Impacto en el rendimiento del equipo

La ausencia de goles de Lucas Beltrán había sido un tema de preocupación para el cuerpo técnico. Su llegada como refuerzo top tenía como objetivo principal aportar eficiencia ofensiva, pero los 15 partidos sin convertir generaron dudas sobre su efectividad.

La ruptura del maleficio podría cambiar la dinámica del equipo para los próximos compromisos. Los 324 días sin goles han sido un obstáculo significativo para su integración al plantel principal y su confianza ante el arco rival.

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En el ámbito disciplinario, Gonzalo Montiel enfrentará una dura sanción por la roja recibida en el Superclásico. La falta cometida le costará la pérdida de los próximos partidos de River Plate, un golpe importante para la defensa del equipo.

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Cambios climáticos en la región

La temperatura del AMBA experimentará una caída drástica, descendiendo de 32 grados a 14 grados Celsius. El tormentón gélido con frío polar afectará a la región en las próximas horas, requiriendo precauciones por la baja de temperaturas.