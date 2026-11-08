Luca Regiardo pide disculpas por festejos de Newell's tras título de Boca

El capitán de Newell's Old Boys, Luca Regiardo, se disculpó públicamente por la celebración del gol que dio el título a Boca Juniors, calificando el hecho como inaceptable.

Luca Regiardo, el actual capitán de Newell's Old Boys, emitió un comunicado oficial solicitando disculpas tras la controversia generada por la celebración de su equipo en las redes sociales. Este gesto ocorreu inmediatamente después de que el gol marcado por Boca Juniors confirmara el título de Campeón de la Primera División de Argentina para Rosario Central. El joven futbolista reconoció que las imágenes difundidas online representan una conducta que consideran profundamente inaceptable dentro del marco deportivo y ético.

La Reacción Inmediata del Capitán

Regiardo aclaró durante su conferencia de prensa que la decisión de pedir perdón se realiza en nombre tanto de sus compañeros de plantel como de la institución deportiva Newell's Old Boys en su totalidad. Señaló explícitamente que el video viralizado no refleja los valores del club y que la dirigencia y el cuerpo técnico abordan el tema internamente. Afirmó textualmente que se trata de un asunto que se discutirá puertas adentro para rectificar la actitud mostrada públicamente.

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Contexto Deportivo y Clasificación

Antes de abordar la polémica, el líder de la Lepra valoró positivamente el rendimiento del equipo durante el Torneo Clausura. Destacó que el objetivo inicial de clasificar a los Playoffs se logró el viernes previo al encuentro frente a Instituto, demostrando una progresión constante desde el inicio del certamen. Regiardo explicó que el equipo ha crecido partido a partido, aunque reconoció que en el último encuentro sufrieron para obtener los tres puntos necesarios.

Desempeño Frente a Instituto

Al analizar el partido que finalizó con un empate 2-2 contra Instituto, el capitán admitió que el primer tiempo no fue de su agrado, pero el segundo tiempo mostró una mejora notable en la actitud del grupo. A pesar de salir con mayor energía y mejor disposición táctica, el equipo se les escapó la victoria en los minutos finales del duelo. Esta derrota fue un revés importante para sus aspiraciones de sumar puntos clave en la tabla de posiciones.

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Justificación y Declaraciones de Rivales

Mientras Regiardo asumía la responsabilidad, otros actores del fútbol argentino, como el director técnico de Boca Juniors, Santiago Solari, ofrecieron una perspectiva diferente sobre la situación. Solari justificó la celebración indicando que es parte del folklore futbolístico y que ningún rival desea ver campeón al otro equipo. Sostuvo que los jugadores de Newell's solo estaban esperando el resultado de su propio equipo y que no tenían injerencia directa en el desenlace del título.

Impacto en la Tabla de Posiciones

El desenlace de la temporada dejó a Rosario Central como el nuevo bicampeón de la Liga 1, consolidando su dominio en el fútbol argentino. Newell's Old Boys, por su parte, cerró su participación en la fase regular con un balance positivo que los posiciona para enfrentar la etapa de mata a mata. La dirigencia del club ha enfatizado que deben aspirar a grandes logros y que esta temporada marca un proceso de construcción hacia futuros campeonatos.

Próximos Pasos en los Playoffs

Con el torneo regular concluido, Newell's Old Boys se prepara para el inicio de la fase eliminatoria de los Playoffs. Luca Regiardo y su equipo han declarado su intención de realizar lo mejor posible para avanzar hasta la final y cumplir con la meta de ser campeones en la siguiente instancia. La gestión de la imagen pública y la corrección de conducta se priorizan ahora como parte fundamental de la preparación física y mental para los próximos duelos importantes.