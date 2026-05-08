Lucía Scarpa, la chef privada viral que se convirtió en una celebridad

Lucía Scarpa, una chef de 30 años, se convirtió en una de las chefs privadas más virales del país gracias a su contenido en TikTok. Desde que comenzó a subir algunos platos que preparaba para un artista, su trabajo ha abierto la puerta a un universo de celebridades y figuras públicas. Lucía evita pedir favores, no acepta canjes y cuida especialmente la privacidad de las familias para las que trabaja. Aunque define este presente como ‘el trabajo de sus sueños’, también reconoce el desgaste físico que implica el ritmo diario.

Con millones de visualizaciones en redes sociales y una agenda cada vez más llena de futbolistas, músicos y figuras públicas, Lucía Scarpa se convirtió en una de las chefs privadas más virales del país casi sin proponérselo.

Todo empezó cuando decidió subir a TikTok algunos platos que preparaba para un artista, sin imaginar que ese contenido terminaría abriéndole la puerta a un universo que hasta entonces parecía reservado para otros mercados. Hoy, nombres como Wos, María Becerra, Thiago Almada, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña aparecen asociados a su trabajo.

Pero detrás de la exposición, la rutina de Lucía está lejos del glamour: supermercados, cocinas desconocidas, jornadas de seis horas y un auto cargado de bowls, sartenes y hasta un horno portátil ‘por las dudas’.

‘Creo que cuidándome como me cuido es parte de que me vaya bien’, asegura Lucía, que evita pedir favores, no acepta canjes y cuida especialmente la privacidad de las familias para las que trabaja. Aunque define este presente como ‘el trabajo de sus sueños’, también reconoce el desgaste físico que implica el ritmo diario.

Dolores de espalda, poco descanso y la necesidad de empezar a bajar un cambio conviven con un objetivo más grande: algún día abrir un lugar donde toda la gente que la sigue pueda probar su comida. En esta charla con Mai Pistiner, Lucía Scarpa habla sobre cómo llegó al mundo de las celebrities, qué aprendió trabajando en casas ajenas y por qué todavía sigue sintiendo nervios antes de tocar el timbre de cada nuevo cliente





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