Último adiós al Indio Solari: miles de fanáticos se reúnen en Villa Domínico

La despedida del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una procesión de felicidad y melancolía, con los fanáticos entonando sus canciones y agitando los trapos con fuerza.

Miles de personas se reúnen en Villa Domínico para despedir al Indio Solari , líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La multitud se congregó en las inmediaciones del Polideportivo García Villa Domínico , donde se lleva a cabo el velatorio popular del músico.

Los fanáticos llegaron desde distintos puntos del país, algunos de ellos desde muy temprano, para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido el viernes a los 77 años. La emoción desborda las calles en una procesión de felicidad y melancolía, con los fanáticos entonando sus canciones y agitando los trapos con fuerza.

La cola de gente para despedida al Indio Solari llega hasta el Puente Pueyrredón, y los traspos ricoteros rodean a personas en pena durante la despedida. La imagen de drone evidencia el colapso absoluto de las arterias principales de la zona para despedir al máximo ícono del rock nacional.

El impresionante operativo y la concentración de cientos de miles de fanáticos rodeando el complejo de Villa Domínico son un testimonio de la importancia que tiene el Indio Solari para la música y la cultura argentina





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indio Solari Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota Villa Domínico Velatorio Popular Despedida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se confirma el lugar del último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari en AvellanedaEl velorio público del ídolo del rock nacional se realizará el domingo 7 de junio a las 11:00 en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda, tras la negativa del Cilindro de Racing y con la participación masiva de seguidores en la Plaza de Mayo y Parque Leloir.

Read more »

Despedida pública del Indio Solari: logística, simbolismo y homenaje multitudinario en Villa DomínicoLa despedida pública del Indio Solari se realizará en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, este domingo a las 11 de la mañana. El lugar fue elegido por su proximidad al tren Roca y a la avenida Mitre, facilitando el acceso para cientos de miles de personas, y por su carga simbólica en la historia de los Redonditos de Ricota. Miles de fans se preparan para rendir homenaje al ícono del rock argentino.

Read more »

Multitud despide al Indio Solari en Villa DominicoMiles de fanáticos se congregaron en el Polideportivo José María Gatica para dar el último adiós a Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El velorio comenzó a las 11 de la mañana con un operativo de seguridad masivo.

Read more »

“Las despedidas son esos dolores dulces”: el multitudinario último adiós al Indio SolariLos fanáticos lloraron por la partida de su ídolo y rieron otra vez con sus canciones, que sonaron con fuerza durante toda la jornada.En un templo improvisado, en la mitad de un microestadio con luz tenue, estaba el féretro, iluminado.Luego de despedirlo, hombres y mujeres, llorando, salieron abrazados, sin poder creerlo.

Read more »