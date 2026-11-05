LPF presenta trofeo y parche para el campeón del Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol Argentina estrenó el nuevo trofeo y parche para el ganador del Torneo Clausura 2025, confirmando la logística de entrega tras los partidos del sábado.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) llevó a cabo una presentación oficial en la que se revelaron los detalles logísticos y estéticos para la entrega del título del torneo Clausura. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, acompañó al organismo organizador para dar a conocer tanto el nuevo trofeo como el distintivo que lucirá el club vencedor. Este anuncio se enmarca en la conferencia de prensa con capitanes, entrenadores y presidentes de los equipos en pugna.

Presentación del trofeo y parche del campeón

El principal atractivo de la rueda de prensa fue la exposición del flamante trofeo que se otorgará al club que se quede con el título de Campeón de Liga. Este premio es diferente al que recibió Rosario Central en la última temporada, marcando un cambio visual para la competición anual. Junto al trofeo, la LPF presentó un parche de color plateado que los jugadores y directivos utilizarán durante la próxima temporada. La leyenda grabada en este distintivo reza explícitamente Campeón de Liga, sirviendo como reconocimiento inmediato al logro deportivo.

Also read River visita a Aldosivi: hora, TV y formaciones por el Torneo Clausura

Logística de entrega y traslado del trofeo

Se estableció con claridad que el trofeo no viajará previamente a ninguna de las tres sedes donde se definirán los encuentros decisivos. La entidad confirmó que el mismo permanecerá en la sede de la Liga Profesional hasta el momento de la coronación. Una vez que se determine al ganador, el trofeo viajará de inmediato hacia el lugar donde se corone al campeón. Chiqui Tapia, miembro de la dirigencia, se encargará de llevar el premio junto con la carga, para entregarlo en persona al equipo vencedor.

Advertisement

Protagonistas y presión en la definición

Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors son los únicos clubes con chances de ganar el título. Cada equipo debe ganar sus respectivos partidos para ser coronado. Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia, Rosario Central jugará contra Huracán, y Argentinos Juniors medirá fuerzas con Estudiantes de Río Cuarto. Los tres encuentros están pactados para disputarse el sábado, en simultáneo desde las 17.30 horas, bajo una alta presión para los entrenadores y jugadores.

Los protagonistas de esta definición ya conocieron el premio que recibirán si logran coronarse campeones de la tabla anual. Entre los presentes en la conferencia figuraron Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, quienes palpitaron la definición de sus equipos. También asistieron nombres históricos como Broun, Holan, Di María, Cristinziano y Belloso, quienes respaldan el torneo. La entidad, que organiza el Torneo Clausura, utilizó este evento para detallar la logística y mantener la tensión del cierre de temporada.