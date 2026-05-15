Love at Campsite: A Tale of Love, Time, and Space

A heartwarming story of two young souls who met at a youth camp in Argentina, fell in love, and experienced a whirlwind romance that transcended time and space.
Muchos creen que las historias románticas solo tienen su final feliz gracias a una tríada esencial compuesta por amor, tiempo y espacio. Es decir que no alcanza únicamente con el amor, sino que hay que coincidir en el tiempo - el cronológico y el de las necesidades evolutivas personales- y en el espacio, donde no solo la coincidencia geográfica importa, sino ese lugar hacia dónde queremos ir después.
Allá, por el 95, cuando Anabel y Martín se conocieron, el amor desbordó de inmediato, pero la sincronicidad en tiempo y espacio existió lo que duró el campamento: tres semanas. Venían de ciudades diferentes y ambos se habían anotado para participar de un viaje de jóvenes en el sur argentino, a fin de acampar en la zona de la Ruta de los Siete Lagos. La conexión surgió el primer día en que dividieron al grupo en equipos de trabajo.
Algunos estaban encargados de cocinar, otros de limpiar el área y los baños improvisados, y el tercer grupo -el de ellos- de buscar ramas para el fuego y agua pura de los arroyos. Anabel jamás olvidará el instante en que intercambiaron las primeras palabras, tras terminar solos en un paraje donde abundaban las ramas secas: `No podía creer la belleza del lugar y se lo dije, así, desde el alma`, cuenta hoy Anabel al recordar su historia.
`Martín me sonrió y dijo: `yo tampoco puedo creer esta belleza´. Lo dijo mirándome a los ojos y me morí de amor y vergüenza en ese instante. No sé si ahora los hombres son así, y si a las mujeres les gusta, pero yo me rendí a sus pies con ese juego romántico`. Un juego romántico escaló a toda velocidad.
Anabel y Martín buscaban cualquier excusa para terminar juntos en el mismo equipo del juego de la bandera, en la caminata hacia las montañas o en el fogón con guitarreada por las noches. El campamento estaba formado por unas doce carpas con cuatro integrantes cada una, agrupadas por sexo.
A la hora de dormir, todos se acomodaban en su hogar improvisado, salvo los jóvenes de una de las carpas, que se sentaban en ronda alrededor del fuego para hacer una hora de guardia, para luego entregar la responsabilidad a otros miembros de alguna de las carpas asignadas para aquella noche. Y fue en una noche de vigilia, donde los turnos de sus carpas eran consecutivos, que Martín decidió no regresar a dormir, sino quedarse con Anabel, sentados junto al fuego.
Sus manos, de pronto, se entrelazaron, sus miradas lo comunicaron todo, y sin mediar palabra, se apartaron del fogón y caminaron unos metros hacia el bosque, donde se fundieron en besos apasionados. `Fue un momento de esos que no te los olvidás más en tu vida. Electricidad pura, corazón galopando, adrenalina y una sensación de estar más vivo que nunca. Nos enamoramos perdidamente`, confiesa Anabel.
Un idilio, un amor a distancia y alas para crecer. El primer beso había llegado a la semana, quedaban dos hasta que la culminación del campamento los separara. Hasta tres días antes de la partida, vivieron en un presente continuo, sin pensar en el mañana.
Esa inconsciencia de un futuro les permitió reír como nunca, escuchar juntos temas de Guns and Roses desde el Walkman que había llevado Anabel, compartir secretos de sus vidas, y confesarse que habían comenzado a sentir un amor profundo. Por aquellos días, ninguno de los dos llegaba a los veinte años, pero hoy, con más de medio siglo vivido, Anabel aún siente que entregarse con tal intensidad fue la mejor decisión de su vida, a pesar de los corazones rotos.
Tres días antes comenzó la angustia. Peleas que jamás habían existido, miradas diferentes, distancias que dolían en el alma: `Fue un mecanismo de defensa por no saber lo que el futuro nos iba a traer`, asegura Anabel. `Finalmente, el último día, hablamos. ¡Me lloré la vida!
Nos prometimos seguir viéndonos. Él venía de Tres Arroyos y estudiaba en Bahía Blanca, yo era del Gran Buenos Aires`. Intentaron seguir su amor a distancia, pero no funcionó. Tal vez fue la juventud, el foco en los estudios y, por supuesto, la distancia.
Tras un año de cartas de amor y numerosas visitas maravillosas pero con sabor a nostalgia, Anabel recibió una carta en la que Martín le anunciaba que se iba a realizar un Working Holiday a Estados Unidos y que, si bien aún la seguía amando, todo se había vuelto demasiado difícil, ambos debían a esta edad volar, y que lo mejor sería separarse: `Yo sabía que iba a pasar. Con las trabas y tanta juventud, era verdad, estábamos para volar`.
Después vino a Buenos Aires para tener `la charla´, fue terrible, nos abrazábamos y llorábamos. Después anduve llorando por los rincones por semanas, con esa sensación de haber perdido al amor de mi vida`. Una copa de vino, diez años después. Los años pasaron, Anabel sanó, conoció a un hombre, se casó y fue madre.
Cierto día, diez años después del adiós con Martín, recibió un mensaje por el antiguo Messenger. Era su viejo amor y su corazón dio un vuelco tal, que su cuerpo no dejó de sacudirse hasta varios minutos después
