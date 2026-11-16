Lourdes Fernández, vocalista de Bandana, prestará declaración el martes en el juicio por violencia de género contra su exnovio Leandro García Gómez, procesado por secuestro y maltrato en Palermo.

La cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo musical Bandana, declarará este martes en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez. El proceso judicial tiene como eje central los hechos de violencia de género ocurridos a finales de octubre de 2025 en el barrio porteño de Palermo. Esta comparecencia representa un momento crucial en la investigación, ya que la artista no figuran como querellante ni está representada por abogado en la causa.

Declaración en el Tribunal Oral Número 11

El Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires será la sede donde prestará testimonio Lourdes Fernández. Su madre, Mabel López, ha confirmado que su hija comparecerá junto a otros testigos en esta audiencia. La situación jurídica de Fernández es singular porque, aunque no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo. Los hechos denunciados fueron verificados por la justicia, estableciendo la realidad de la agresión sufrida.

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Informes de la Oficina de Violencia Doméstica

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia publicó un informe detallado sobre el caso. El documento señala indicios de una percepción deficitaria del riesgo y la naturalización de la violencia por parte de la artista. Se describe el caso como un entrampamiento vincular de larga data, actualmente invisibilizado por la propia entrevistada. Este análisis resalta la complejidad psicológica que enfrentó Lourdes Fernández antes y durante los hechos.

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Detención en el departamento de Palermo

La denuncia fue radicada el 23 de octubre de 2025 por la madre de la cantante, Mabel López. Ella comunicó que no tenía contacto con su hija desde hacía varios días. Tras múltiples intentos fallidos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento de Leandro García Gómez en la noche de ese jueves. Al momento de la entrada, los agentes encontraron a la artista de Bandana en un grave estado de vulnerabilidad, lo que derivó en la inmediata detención de su expareja.

Consecuencias legales y situación carcelaria

Desde el momento de la detención, Leandro García Gómez se encuentra recluido en la cárcel de Ezeiza. Durante la primera audiencia del juicio, el acusado se negó a declarar, mostrando una actitud defensiva desde el inicio del proceso. Si la justicia lo considera culpable de los cargos imputados, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. La declaración de Lourdes Fernández el martes será fundamental para consolidar la versión de los hechos ante el tribunal.