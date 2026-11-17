Lourdes Fernández declaró en la fiscalía sobre la causa contra su expareja, revelando que un año de detención no le brindó alivio sino dolor y culpa.

La cantante Lourdes Fernández se presentó este martes ante la fiscalía para brindar su declaración formal en el marco de la causa judicial que involucra a su expareja. La artista ingresó al edificio judicial acompañada de sus abogados defensores, mostrando un estado de evidente angustia y conmoción durante el proceso de ingreso.

Testimonio emocional y impacto psicológico

Fernández expresó con claridad el profundo malestar emocional que está experimentando durante este complejo proceso legal. Manifestó a las puertas de la sede judicial que la situación se le ha tornado insoportable y dolorosa. Afirmó directamente: "La verdad la estoy pasándola mal, triste". La vocalista hizo una metáfora vívida para describir la gravedad de los hechos, declaring que nunca imaginó que viviría una "película de terror" real en su vida cotidiana.

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La artista remarcó que ha mantenido un aislamiento total respecto al imputado desde ocurridos los episodios bajo investigación. Confirmó específicamente que no solicitó ninguna medida de restricción o alejamiento para evitar la presencia física de su expareja durante la toma de su testimonio. Declaró que nunca había enfrentado una situación similar y que el proceso supera completamente sus capacidades de manejo emocional habitual.

La privación de libertad de un año

Durante su intervención, Lourdes Fernández hizo referencia explícita al periodo prolongado en que el expediente se mantuvo en etapa de instrucción. En este lapso, el imputado permaneció privado de su libertad durante un año completo como parte de las medidas cautelares de la investigación penal. Este detalle temporal es crucial para entender el contexto de la espera judicial y su impacto en las víctimas del caso.

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A diferencia de lo que podría esperarse en contextos de justicia, Fernández descartó rotundamente que la privación de libertad de su expareja le produjera sensación de alivio o bienestar personal. Por el contrario, admitió que tuvo que realizar un intenso trabajo interno para gestionar sentimientos de culpa asociados al desarrollo de la causa. Esta revelación humaniza el costo psicológico que implica la justicia penal para todos los actores involucrados, más allá de las decisiones judiciales.

Consecuencias procesales y próximos pasos

Tras su ingreso formal, la cantante accedió a la sala de la fiscalía para prestar su declaración bajo juramento. La citación de Lourdes Fernández es un paso procesal requerido fundamentalmente por el órgano fiscal para continuar con la investigación. Integrantes de la transmisión televisiva que cubría el evento señalaron que la artista afrontó el inicio del interrogatorio judicial con una carga emocional muy pesada.

Mientras la artista enfrenta este momento crítico, las actuaciones judiciales continúan recopilando elementos probatorios necesarios para el avance de la causa. La fiscalía debe integrar estas declaraciones junto a otras pruebas antes de determinar los siguientes pasos legales. El proceso judicial avanza con cautela, priorizando la recolección de evidencia sólida sobre el estado emocional de las partes involucradas.

La declaración de Lourdes Fernández aporta testimonio directo sobre el impacto humano de los litigios penales. Su relato sobre la culpa y la ausencia de alivio tras un año de detención del acusado ofrece una perspectiva única sobre el derecho penal actual. La causa continúa su curso normal dentro de los plazos establecidos por la ley, sin retrasos adicionales mencionados en la fuente.