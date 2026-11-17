La cantante de Bandana testificó en el juicio por violencia de género contra su exnovio. Fernández expresó su dolor y pidió celeridad judicial para casos no mediáticos.

La cantante Lourdes Fernández compareció este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires para prestar declaración como testigo en el juicio por violencia de género que enfrenta su exnovio, el empresario Leandro García Gómez. Este hecho marca un momento crucial en el proceso legal, donde la artista busca esclarecer los hechos ocurridos durante su relación, lejos de los focos mediáticos habituales de su carrera profesional.

Detalles del juicio y figuras penales

Leandro García Gómez fue imputado por delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todas figuras penales que fueron agravadas por el vínculo de pareja existente entre los involucrados. La gravedad de estas acusaciones implica que, en caso de ser condenado, el acusado podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva, lo que subraya la seriedad con la que la justicia argentina aborda estas conductas.

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Es fundamental destacar que la artista, perteneciente a la banda pop Bandana, no es la denunciante directa del caso, ya que la demanda fue ejecutada por la madre de la cantante. No obstante, la Justicia advirtió que efectivamente los episodios de violencia pasaron, aunque la víctima no lo pueda comprender y lo niegue psicológicamente. Por este motivo específico, Lourdes forma parte del proceso como testigo y no como querellante directa, actuando bajo la protección de la ley para esclarecer la verdad de los hechos.

Posiciones y declaraciones de la cantante

A la salida de la audiencia, la cantante expuso ante los medios sentirse muy triste por el juicio en curso, lamentando que el amor termine de esta manera tan dolorosa y compleja. Fernández ponderó que la Justicia haya actuado con celeridad en su caso específico, pero pidió que sea rápida y eficaz con todos los casos de violencia de género, sin distinciones de popularidad o estatus social de las partes involucradas.

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La artista se mostró afectada por la culpa y la angustia, sin poder reconocer plenamente a su expareja como victimario de episodios de extrema violencia machista en sus propias palabras. Incluso remarcó que todavía no se autoreconoce ni como víctima ni como sobreviviente, un estado emocional complejo que refleja la psicología del abuso. Cuando se le preguntó por qué sentía culpa, contestó aturdida por las emociones, responsabilizándose parcialmente de la dinámica, indicando que tenía una relación tóxica y preguntándose cuánto tuvo que ver en ello.

Impacto social y próximos pasos

A Leandro García Gómez, Fernández remarcó que le deseaba bienestar y afirmó que es alguien que había querido mucho, pero que jamás pensó estar en esta situación de un pesadilla judicial. Trató de aferrarse a los momentos lindos que tuvieron, pero reconoció que sucedieron cosas que los trajeron hoy a este lugar, calificando el evento como triste y desgraciado. Esta contradicción emocional es común en víctimas de violencia doméstica, donde el amor y el abuso conviven de manera confusa.

Antes de terminar, a las mujeres y jóvenes que atraviesan contextos de violencia machista les recomendó acudir a gente que los quiera, destacando la importancia crucial de la red de apoyo. Señaló que por suerte al lado suyo está y estuvo su familia, un pilar fundamental en su recuperación. La cantante concluyó mencionando que este fue un año muy prolífero a pesar de haberle sacado el útero y enfrentar temas de salud, valorando cada segundo y agradeciendo la presencia de sus allegados en este momento difícil.