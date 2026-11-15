Loto Plus sorteo 3935: ganadores del 14 de noviembre en Córdoba y Buenos Aires

Resultados del sorteo 3935 de Loto Plus del sábado 14 de noviembre 2026. Reglas, premios y datos oficiales de la Lotería de Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.

El sorteo número 3.935 del juego de azar Loto Plus se llevó a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026, convocando a apostantes en toda la provincia de Córdoba y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta extracción semanal, programada para las 22 horas, fue transmitida en vivo a través de la plataforma YouTube, garantizando la transparencia del proceso para todos los participantes que esperan resultados actualizados y confiables.

Mecanismo de extracción y reglas oficiales

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. es la entidad propietaria de este juego, mientras que la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. se encarga de su distribución y comercialización en el territorio cordobés. El mecanismo de juego requiere que el apostador seleccione seis números dentro de un universo que abarca desde el cero hasta el cuarenta y cinco, incluyendo ambos extremos. Esta selección inicial determina la elegibilidad para los premios en las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

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Además de los seis números principales, el participante debe elegir un número adicional comprendido en el universo del cero al nueve. Este número adicional es fundamental para determinar la premiación de la modalidad Multiplicador. Las extracciones siguen un esquema estricto donde se realiza una única extracción para el Número Plus, seguida de seis extracciones sin repetición para las modalidades Tradicional y Match, así como seis más para Desquite y Sale o Sale, utilizando el mismo universo numérico.

Modalidades de premios y reglas de adjudicación

En la modalidad Match, se otorgan premios a las apuestas que obtengan seis, cinco o cuatro aciertos, ofreciendo una escalera de beneficios para los participantes con coincidencias parciales. La modalidad Sale o Sale presenta una estructura única donde solo se premia el nivel con la mayor cantidad de aciertos. Si no hay ganadores con seis aciertos, se busca con cinco, y así sucesivamente, hasta encontrar apuestas ganadoras que reciban el premio correspondiente.

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La modalidad Multiplicador exige una combinación específica: los apostantes deben haber acertado seis números en alguna de las modalidades Tradicional, Match, Desquite o Sale o Sale, y simultáneamente acertar el Número Plus. El premio para esta categoría es el doble del importe obtenido en las modalidades anteriores, lo que significa que el participante recibe el premio original más el doble, sumando tres veces el valor base de la apuesta ganadora.

Gestión de premios y retenciones impositivas

Para los premios que superan los trescientos mil pesos, la Lotería en Córdoba, ubicada en la calle veintisiete de Abril número ciento ochenta y cinco, planta baja, es la responsable del pago directo. En el interior de la provincia, los pagos se realizan a través de las respectivas delegaciones. Los ganadores solo deben presentar el cupón correspondiente y concurrir con documentación que acredite su identidad para formalizar la entrega del premio.

Es importante destacar que todos los premios que superan el importe de mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos están sujetos a una retención del treinta y uno por ciento. Esta retención se aplica sobre el noventa por ciento del importe correspondiente al premio, en cumplimiento de los Gravámenes de Emergencia a los premios de Sorteos y Concursos Deportivos establecidos por las leyes Nacionales números veinte mil seiscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y uno.

Incentivos para agentes vendedores y disponibilidad

La estructura de incentivos también incluye beneficios específicos para los agentes vendedores. Se otorga un premio estímulo calculado sobre el uno por ciento del premio total de la modalidad Sale o Sale. Este beneficio se percibe únicamente cuando las apuestas ganadoras tienen seis aciertos. En caso de haber ganadores en la modalidad Multiplicador, los agentes reciben una suma fija de quinientos mil pesos como premio estímulo adicional.

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Aunque los resultados se transmiten en directo, los participantes pueden consultar los Extractos del sorteo a través del sitio web oficial de la Lotería de la Provincia de Córdoba y el de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Esta disponibilidad digital asegura que la información sobre el sorteo 3935 del 14 de noviembre de 2026 esté accesible de manera inmediata y verificable para todos los interesados en conocer los números ganadores.