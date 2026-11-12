Loto Plus 3934: Resultados y Reglas del Sorteo 11 de Noviembre 2026

Conoce los detalles del Loto Plus 3.934 el miércoles 11 de noviembre de 2026. Aprende cómo funciona la Lotería de Córdoba, los premios y las modalidades del sorteo.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 tuvo lugar el sorteo número 3.934 del Loto Plus, un juego de azar gestionado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. Esta lotería se comercializa en la provincia de Córdoba a través de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. La actividad se destaca por su estructura de premios distribuidos directamente en proporción a lo recaudado por la venta de los boletos.

Reglas del Juego y Selección de Números

Los participantes deben seleccionar seis números de un universo que abarca desde el cero hasta el cuarenta y cinco. Adicionalmente, se requiere elegir un número entre el cero y el nueve para activar la modalidad Multiplicador. Cada apuesta única permite acceder a todas las modalidades disponibles con un solo valor de inversión. Las extracciones determinan los ganadores de las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale mediante seis sorteos distintos sin repetición de cifras.

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Modalidades de Premiación y Multiplicador

La modalidad Multiplicador otorga el doble del premio si el boletos coincide con los seis números y el Número Plus. Esto significa que el ganador recibe un total de tres veces el valor base acumulado. En la categoría Match, se premian los aciertos de seis, cinco o cuatro números. La modalidad Sale o Sale premia la mayor cantidad de aciertos, priorizando los de seis, y descendiendo en caso de no haber ganadores en los niveles superiores.

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Gestión de Premios y Requisitos Legales

Los premios superiores a trescientos mil pesos se cobran en la sede de Lotería en Córdoba ubicada en 27 de Abril 185. Para reclamar, el ganador debe presentar el cupón y su documento de identidad. Todos los premios mayores a mil trescientos treinta y tres pesos treinta y tres centavos están sujetos a una retención del treinta y uno por ciento según las leyes nacionales novecientas sesenta y tres y veintitrés mil treinta y una.

Programación y Distribución de Ganadores

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales los miércoles y sábados a las veintidós horas. Las transmisiones se realizan en vivo a través de YouTube. Los premios que excedan los trescientos mil pesos se distribuyen en la capital cordobesa, mientras que en el interior se gestionan en las delegaciones correspondientes. Los agentes vendedores reciben un incentivo basado en el uno por ciento del premio total en la modalidad Sale o Sale, o una suma fija de quinientos mil pesos si hay ganadores del Multiplicador.