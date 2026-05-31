Los tres nudos del peronismo que complican su regreso al poder en 2027

El peronismo enfrenta conflictos internos entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, además del debate sobre la reelección indefinida de intendentes bonaerenses, dificultando su estrategia para las elecciones de 2027.

El peronismo enfrenta una compleja encrucijada interna de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Tres nudos fundamentales tensionan su armado político: el vínculo deteriorado entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof , la incógnita sobre el rol futuro de Sergio Massa y los planes para reponer la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Estos conflictos, sumados a la debilidad del partido tras la derrota de 2023, ponen en jaque la capacidad de la oposición para presentar una alternativa sólida frente al gobierno de Javier Milei. La relación entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof es, sin duda, el punto más álgido. Cristina, quien cumple prisión domiciliaria en San José 1111, reprocha haber recibido sugerencias en 2024 para que se apartara y diera paso a una renovación.

Por su parte, Kicillof demora un acercamiento público, argumentando que prefiere hacerlo en un momento político adecuado para evitar una paritaria de demandas del kirchnerismo. Esta tensión se refleja en las encuestas: aunque ambos mantienen una imagen positiva entre el electorado peronista, cualquier intento de desmarcarse del otro parece condenado al fracaso electoral. Kicillof no encuentra la fórmula para construir un perfil propio sin perder el respaldo del núcleo duro kirchnerista.

Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial en 2023, mantiene un perfil bajo pero activo en el rearmado partidario. Se reúne con intendentes y dirigentes de diversos sectores, aunque evita la exposición pública para no cargar con la mala prensa de la rosca política. Massa se jacta de estar más enfocado en la reorganización interna que en disputarle espacios a Milei, y descarta adelantar su candidatura para 2027.

Sin embargo, su silencio genera incertidumbre en un partido que necesita definiciones. El tercer nudo es la ambición de los intendentes bonaerenses por asegurar la reelección indefinida, impulsada por jefes comunales como Fernando Moreira y Mariano Cascallares. Este debate se ha judicializado, y se espera que la Suprema Corte bonaerense se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley que limita los mandatos.

La postura del peronismo en este tema podría fracturar aún más al partido o, por el contrario, servir como catalizador de unidad. En definitiva, los tres líderes del peronismo son parte de una familia disfuncional que necesita desatar estos nudos para recuperar el poder. Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa se conocen demasiado y saben que, probablemente, volverán a depender unos de otros. La resolución de estos conflictos definirá el futuro del principal partido de la oposición argentina.

La falta de cohesión interna y las disputas personales ponen en riesgo la posibilidad de ofrecer una alternativa creíble a los votantes, en un contexto donde la gestión de Milei aún genera expectativas pero también incertidumbre. El tiempo corre y las definiciones son urgentes para construir un proyecto político que pueda competir en 2027





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