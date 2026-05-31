Los Spurs vuelven a las Finales de la NBA con Wembanyama como estrella y el legado de Ginóbili

San Antonio Spurs venció a Oklahoma City Thunder en el séptimo partido para clasificar a las Finales de la NBA, donde enfrentarán a los New York Knicks. Victor Wembanyama fue la figura, mientras que Manu Ginóbili sigue siendo parte clave de la organización.

Los San Antonio Spurs completaron una hazaña memorable al vencer a los Oklahoma City Thunder como visitantes en el séptimo y decisivo partido de las Finales de la Conferencia Oeste, sellando su clasificación a las Finales de la NBA .

Enfrentarán a los New York Knicks con ventaja de localía, luego de que los neoyorquinos barrieran 4-0 a Cleveland en las Finales del Este. La serie contra Oklahoma City tuvo todos los condimentos: los Thunder llegaban como campeones defensores con el mejor récord de la temporada, pero los Spurs, segundos del Oeste, se hicieron fuertes en los momentos decisivos.

Tras quedar 2-3 en la serie, ganaron el sexto partido en casa por 118-91 y remataron la historia en Oklahoma con un sólido 111-103, convirtiéndose en los nuevos campeones de su conferencia. La última vez que San Antonio había llegado tan lejos fue en 2014, cuando conquistaron el título ante Miami Heat en una serie que terminó 4-1.

Aquel equipo, dirigido por Gregg Popovich, contaba con Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili, y enfrentó a un Heat liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. Fue una de las mejores expresiones colectivas en la historia de la NBA, significando el quinto campeonato de la franquicia y la revancha de la final perdida un año antes.

Después de ese título, comenzó una transición inevitable: primero se retiró Duncan, luego llegaron las salidas de Parker y Ginóbili, y más tarde el conflictivo adiós de Kawhi Leonard. La franquicia, que había sido un modelo de excelencia durante dos décadas, empezó a perder terreno en una liga cada vez más competitiva. Los Spurs estuvieron seis temporadas consecutivas sin clasificar a los playoffs, una eternidad para una organización acostumbrada a pelear por campeonatos.

Entre 2020 y 2025 encadenaron campañas de reconstrucción, acumularon elecciones altas de Draft y, con mucha paciencia, esperaron a que apareciera una nueva cara que cambiara su destino. Esa cara apareció en 2023, cuando la lotería del Draft les entregó a Victor Wembanyama, considerado uno de los prospectos más importantes en la historia reciente del baloncesto.

Con sus 2,24 metros, capacidad para manejar la pelota, lanzar de tres puntos y dominar defensivamente, Wembanyama volvió a ser la gran figura en el séptimo partido, terminando con 22 puntos y liderando otra actuación colectiva de un equipo que ya dejó de ser una promesa para convertirse en candidato real al título. Para muchos, su influencia en el juego y su impacto en los resultados lo convierten en el jugador más determinante de la liga.

La reconstrucción también incluyó otro cambio impensado durante años: la salida de Gregg Popovich del banco. El entrenador más ganador de la historia de la NBA dejó el cargo tras una carrera legendaria, aunque continúa ligado a la organización a sus casi 80 años. Pero este regreso también tiene un fuerte sabor argentino, porque Manu Ginóbili nunca se fue del todo.

El bahiense continúa ligado a la franquicia, participa en distintas áreas de asesoramiento y es una figura cercana a los jugadores. No es raro verlo conversar con ellos, compartir entrenamientos o acompañar actividades de la organización. Entre quienes más aprovecharon esa experiencia aparece justamente Wembanyama, quien desde su llegada a Texas ha recibido consejos del argentino. Son generaciones distintas, pero unidas por una misma filosofía de juego y por una cultura ganadora que los Spurs se esfuerzan por mantener viva.

No es casualidad: San Antonio construyó su éxito sobre valores que trascendieron a los nombres propios. La disciplina de Duncan, la conducción de Parker, la creatividad de Ginóbili y el liderazgo de Popovich. Hoy esa identidad vuelve a reflejarse en una nueva generación. Del otro lado esperan los Knicks, terceros del Este, que vienen de barrer 4-0 a Cleveland y buscarán conquistar un campeonato que se les niega desde 1973.

Será una serie cargada de historia entre dos mercados completamente distintos: Nueva York, con su vorágine mediática y su exigencia constante, contra una organización que hizo de la estabilidad y el trabajo silencioso su sello distintivo. Para San Antonio, el objetivo es claro: volver a levantar el trofeo Larry O'Brien. Y aunque esta nueva aventura tenga a Wembanyama como máxima estrella, en cada rincón de la franquicia todavía se respira el legado de sus campeonatos pasados.

Doce años después de aquel inolvidable 4-1 sobre el Miami de LeBron, Wade y Bosh, los Spurs vuelven a las Finales. Y la ilusión, una vez más, habla en argentino, con la presencia de Ginóbili y la influencia de una cultura que sigue vigente





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