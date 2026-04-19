Los "Sherpas" de la Corrupción: Expertos en Ocultar el Dinero Sucio

Un análisis sobre los profesionales (contadores, abogados, financistas) que facilitan la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de activos, actuando como intermediarios clave en el movimiento de fondos ilícitos y la creación de estructuras opacas para evadir la justicia.

El intrincado entramado de la corrupción y los delitos financieros encuentra a menudo su modus operandi en la figura de los llamados " facilitadores profesionales ". Estos expertos, que abarcan desde contadores y abogados hasta financistas y escribanos, desempeñan un rol crucial en la opacidad que rodea al origen y movimiento de fondos ilícitos.

Su conocimiento especializado en el arte de ocultar y desviar fortunas los convierte en piezas clave para quienes buscan evadir la justicia y las regulaciones. La impunidad suele sonreírle a aquel que domina estas prácticas, mientras que quienes desconocen sus propias limitaciones en este ámbito, a menudo terminan enfrentando las consecuencias legales. La dinámica es clara: el que sabe de trampas, tiende a salir airoso; el que ignora que no sabe, se expone a la cárcel; y aquel consciente de su desconocimiento, recurre a estos "facilitadores profesionales" para navegar las aguas turbulentas del dinero ilícito. Estos profesionales son los "sherpas" de la corrupción, la evasión y el lavado de activos, verdaderos guías en expediciones clandestinas de fortunas. La historia está plagada de ejemplos de estos personajes. Figuras como el financista Ernesto Clarens, quien jugó un papel fundamental en la transferencia de grandes sumas de dinero en efectivo durante el período kirchnerista, o el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, son testimonios de este fenómeno. Asimismo, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, articuló no solo la cartelización del sector sino también el pago de sobornos. Un caso paradigmático es el del español Manuel Vázquez, quien en un correo electrónico detalló la necesidad de coordinar una "operatoria paralela" para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de sí mismo, reconociendo explícitamente la falta de conocimiento de su "mandante y su séquito cercano" en dichos manejos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define a los "facilitadores profesionales" como aquellos que "ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros". Esto puede incluir la creación de estructuras offshore, el uso de fideicomisos y testaferros, o el establecimiento de circuitos informales para la transferencia de valor. Sin embargo, la definición se amplía para abarcar también a los "cueveros" que facilitan la circulación de dinero en el circuito negro. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha identificado este fenómeno, denominándolo "professional money laundering", y en sus evaluaciones ha señalado la debilidad de Argentina en la persecución de estos actores, a pesar de que la normativa local, como la Resolución UIF 156/2018, los obliga a reportar operaciones sospechosas. La justicia actual investiga si Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que recibió más de un millón de dólares en activos digitales poco después de una publicación presidencial, es un ejemplo de estos "sherpas" o simplemente un "pasamanos". Otro caso es el de Miguel Ángel Calvete, quien según dictaminó el fiscal federal Franco Picardi, actuó simultáneamente como "articulador de adjudicaciones y beneficiario directo de los retornos derivados de las contrataciones" dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicando a funcionarios los circuitos ilegales y entregando dinero. La mayoría de estos "sherpas" a menudo niegan responsabilidad, argumentando que solo proveen servicios y que los delitos son cometidos por sus clientes. Adriana Nechevenko, escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que prestó servicios a condenados por narcotráfico, defendió esta postura. De igual manera, el escribano Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades vinculadas a casos de corrupción y paraísos fiscales con personas analfabetas o desempleadas como testaferros, ha seguido argumentos similares. Incluso empresas y bancos han sido señalados por prestar este tipo de asistencia profesional. La filial argentina del banco BNP Paribas fue acusada de montar una "cueva" para la fuga de dinero de sus clientes, y bancos como HSBC y JP Morgan han sido mencionados en casos de movimientos financieros ilícitos. El gigante brasileño Odebrecht también ha sido vinculado a la compra de un banco para facilitar sus operaciones corruptas. Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, es otro "facilitador profesional" argentino que enfrentó problemas legales en Estados Unidos, confesando su participación en el pago de coimas y en la discusión de sus mecanismos y confirmación de su recepción. Estos profesionales, a menudo con una formación impecable en sus respectivas áreas, utilizan su conocimiento para construir un velo de legitimidad sobre operaciones que de otro modo serían evidentes como ilícitas. La complejidad de las estructuras fiscales y financieras modernas les proporciona un campo de acción fértil. La creación de empresas fantasma en jurisdicciones de baja tributación, el uso de sociedades offshore para ocultar la propiedad real de los activos, o la implementación de esquemas de facturación falsa son solo algunas de las herramientas que emplean. El objetivo final es diseminar el rastro del dinero de manera tal que resulte prácticamente imposible para las autoridades rastrearlo hasta su origen ilícito o identificar a sus verdaderos beneficiarios. Esta labor de ocultamiento requiere un conocimiento profundo de las leyes tributarias, bancarias y mercantiles, así como una red de contactos en diferentes países y sectores económicos. La complicidad, ya sea activa o pasiva, de algunos de estos profesionales es fundamental para el éxito de esquemas de gran envergadura. La línea entre el asesoramiento legal o financiero legítimo y la facilitación de delitos puede ser, en ocasiones, muy delgada, pero la intención y el resultado final son los que marcan la diferencia. La persistencia de estos "sherpas" en el submundo de la economía ilícita subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en estos sectores, así como de una aplicación rigurosa de las leyes existentes. La lucha contra la corrupción y el lavado de activos no puede limitarse a perseguir a los autores materiales de los delitos, sino que debe extenderse a aquellos que, desde la profesionalidad aparente, diseñan y ejecutan los mecanismos para que estos delitos prosperen. La detección temprana de señales de alerta, la cooperación internacional y la integridad de los propios profesionales son pilares fundamentales para desmantelar estas redes de complicidad y asegurar que la justicia prevalezca sobre el dinero sucio. La figura del "facilitador profesional" representa un desafío constante para los sistemas de justicia y los organismos de control financiero a nivel global, y su análisis es crucial para comprender la complejidad de los flujos financieros ilícitos en la actualidad. El análisis de los casos que involucran a "facilitadores profesionales" revela una constante: la sofisticación de los métodos empleados para eludir la ley. No se trata de simples errores o descuidos, sino de estrategias deliberadas y meticulosamente diseñadas. La utilización de criptomonedas, por ejemplo, ha abierto nuevas avenidas para el lavado de activos, y los "facilitadores" se adaptan rápidamente a estas nuevas tecnologías para seguir ofreciendo sus servicios. La transferencia de fondos a través de múltiples billeteras digitales y la posterior conversión a moneda fiduciaria en exchanges poco regulados dificulta enormemente el rastreo. De igual manera, la creación de fideicomisos en paraísos fiscales permite mantener la titularidad de los activos en un anonimato casi total, dificultando su incautación o el cobro de impuestos. El desafío para las autoridades radica en la capacidad de estos profesionales para operar en la ambigüedad, aprovechando las lagunas legales y las diferencias en la legislación entre distintos países. La velocidad con la que se mueven los fondos, a menudo a través de transacciones internacionales casi instantáneas, agrava el problema. La confesión de Alejandro Burzaco sobre su participación en el pago de coimas desde su rol de accionista de Torneos pone de manifiesto cómo la participación en la corrupción puede integrarse incluso en la estructura misma de las empresas y ser vista como una práctica operativa más. Las palabras de Burzaco, "El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida", revelan un nivel de profesionalización y sistematización en el pago de sobornos que es alarmante. No se trata de actos aislados, sino de procesos coordinados y ejecutados con una lógica empresarial. La línea que separa al profesional que ofrece servicios legítimos de aquel que facilita actividades delictivas se difumina cuando se demuestra que el conocimiento técnico se aplica para obtener beneficios ilícitos. La necesidad de una cooperación internacional más estrecha y de una armonización de las normativas son aspectos cruciales para poder hacer frente a este fenómeno. El intercambio de información entre países, la creación de unidades de investigación conjuntas y la extradición de sospechosos son herramientas que deben ser potenciadas. La regulación de los "sujetos obligados" como contadores, escribanos y abogados es un paso importante, pero su efectividad depende de la diligencia con la que se apliquen las normativas y de la capacidad de las unidades de inteligencia financiera para procesar y actuar sobre la información recibida. La lucha contra los "sherpas" de la corrupción es, en esencia, una batalla por la transparencia y la integridad del sistema financiero global





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