Los Rolling Stones Anuncian Nuevo Sencillo 'Rough and Twisted' y Preparan Lanzamiento de Nuevo Álbum

Los Rolling Stones sorprenden a sus fans con el lanzamiento del sencillo 'Rough and Twisted', un adelanto de su nuevo álbum, que se lanzará en julio. Mientras tanto, la banda prepara cinco listas de reproducción con sus éxitos más grandes. La noticia llega en medio de especulaciones sobre una posible gira de despedida.

Mientras las especulaciones sobre una posible gira internacional de despedida de los Rolling Stones continúan, los fanáticos argentinos y de todo el mundo pueden deleitarse con un anticipo muy prometedor. La legendaria banda, conocida como 'Sus Majestades Satánicas', está lista para lanzar nuevo material discográfico, y el primer sencillo de este esperado álbum se dará a conocer este sábado: 'Rough and Twisted'.

Esta noticia es una clara demostración de que Mick Jagger, Keith Richards y compañía siguen vigentes, rompiendo con cualquier rumor y ofreciendo a sus nostálgicos seguidores un nuevo trabajo musical de alta calidad. Aunque la fecha oficial de lanzamiento del álbum completo aún no se ha revelado, la productora de la banda británica ha anticipado que será en julio, generando gran expectación entre los seguidores. \Desde la producción, se han desvelado detalles emocionantes sobre el nuevo sencillo: 'En el corte de difusión hay riffs demoledores y una armónica estridente comandada por Jagger', revelando la esencia rockera que caracteriza a los Stones. Además, se confirmó que este nuevo álbum ha sido producido por Andrew Watt, quien ya estuvo a cargo del exitoso 'Hackney Diamonds', lanzado en octubre de 2023. Este último disco marcó un hito importante, ya que fue el primer álbum de material completamente original que los Stones publicaron en 18 años, y además, el primero sin la presencia de su icónico baterista Charlie Watts. El anuncio de este nuevo sencillo llega en un momento de gran expectativa, especialmente después del éxito de 'Hackney Diamonds' y el legado musical de la banda, que sigue inspirando a generaciones.\Simultáneamente al estreno del nuevo sencillo, los Rolling Stones publicarán en las principales plataformas de streaming cinco listas oficiales de reproducción, compilando sus canciones más populares de todos los tiempos en los países con mayor número de fanáticos. Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, México y Francia serán los primeros en disfrutar de estas listas oficiales, que ofrecerán una retrospectiva de la extensa y prolífica carrera de la banda. Aunque el lanzamiento completo del álbum está programado para julio, la banda ya había dado pistas sobre nuevos proyectos. Ronnie Wood, en una entrevista publicada por el diario The Sun a finales del año pasado, anticipó que tenían material listo para un nuevo álbum en 2026. Sin embargo, en cuanto a las giras internacionales, por el momento, no hay planes concretos. Originalmente, se esperaba que el exitoso tour estadounidense se extendiera al Reino Unido y a otros países europeos, pero la condición física de Keith Richards, quien sufre de artritis, ha dificultado la realización de una gira a gran escala. A principios de año, Marlon Richards, hijo del guitarrista, mencionó la intención de la banda de realizar una gira europea, pero finalmente este plan se vio truncado por problemas de salud. Ante la suspensión de las giras, los Stones han concentrado sus esfuerzos en este nuevo álbum, entrando a los estudios para promocionar el nuevo material, que seguramente será una delicia para los fanáticos en julio





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