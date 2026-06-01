Los árbitros de la FIFA están listos para tomar medidas disciplinarias

El jefe de los árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, advirtió que los referís están listos para tomar medidas disciplinarias contra los jugadores que demoren el partido. Collina explicó que los árbitros serán proactivos y tomarán decisiones sin dilación.

El jefe de los árbitros de la FIFA , Pierluigi Collina, advirtió que los referís están listos para tomar medidas disciplinarias contra los jugadores que demoren el partido.

Collina explicó que los árbitros serán proactivos y tomarán decisiones sin dilación. También se refirió a la tecnología del VAR y señaló que no puede intervenir si el balón todavía está detenido.

Sin embargo, el jefe de los árbitros de la FIFA cree que es injusto que un gol sea validado cuando un defensor no puede defender por una infracción. Collina mostró un video de un amistoso reciente en el estadio de Wembley en el que un jugador uruguayo fue impedido de defender por una infracción.

El jefe de los árbitros de la FIFA también se refirió a los saques de esquina mal adjudicados y dijo que se les avisa a los árbitros asistentes. Además, Collina anunció que los jugadores que soliciten asistencia médica permanecerán un minuto fuera de la cancha antes de regresar.

El jefe de los árbitros de la FIFA también se refirió a las tácticas empleadas por los equipos para hacer que el reloj corra sin que se juegue y dijo que los árbitros van a estar listos para detectarlas





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