Los Pumas enfrentan a Escocia este sábado por el séptimo puesto del Rugby Championship. Conoce la hora exacta, canal de transmisión ESPN 2 y Disney+ y el contexto del duelo.

El seleccionado argentino de rugby, dirigido por Felipe Contepomi, disputará este sábado un encuentro fundamental por el séptimo puesto del Rugby Championship. El partido se realizará en Twickenham y marcará el cierre de la fase regular para ambas selecciones, buscando definir su posición final en el torneo.

Detalles del enfrentamiento por la séptima plaza

El choque tendrá lugar a las 10.10 de la hora argentina, momento en el que se iniciará el pitido inicial del encuentro. Los Pumas buscan cerrar el año deportivo con una victoria tras una reciente ventana internacional marcada por resultados mixtos. La selección nacional ha sufrido derrotas contundentes ante Irlanda y Francia, aunque logró imponerse ante Italia en su último compromiso.

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Transmisión oficial por ESPN 2 y Disney Plus

Para seguir la acción en vivo, los aficionados podrán sintonizar el partido a través de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney+ Premium. La cobertura estará disponible tanto para espectadores en suscriptores de la señal de cable como para usuarios de la aplicación digital. Este es el segundo duelo entre ambas selecciones en lo que va del año, después de que los europeos vencieran por 47-38 en Córdoba durante el mes de julio.

Posiciones en la tabla y contexto del torneo

La clasificación general refleja una competencia intensa en el Hemisferio Norte, donde los galos lideraron la zona con 26 puntos acumulados. En el Sur, los Springboks se adueñaron de las posiciones con 22 unidades. Los Pumas llegaron a este encuentro tras caer por 45-17 ante Francia, mientras que los escoceses celebraron una goleada histórica por 67-5 contra Japón en su último partido.

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Historial reciente y reglas de desempate

Antecedentes recientes sugieren un duelo parejo, ya que ambos equipos ya se cruzaron en la quinta fecha del certamen con una victoria francesa por 21-19. En caso de que el marcador termine empatado al finalizar los 80 minutos reglamentarios, el torneo establece la disputa de diez minutos de alargue. Durante esta prórroga, se aplicará la regla del punto de oro para definir al vencedor sin necesidad de penales.

Impacto inmediato y siguientes pasos

Este resultado definirá la séptima posición de la clasificación general del Rugby Championship, un factor relevante para el prestigio deportivo de cada nación. Los espectadores pueden acceder al minuto a minuto a través de las plataformas oficiales mencionadas. La victoria permitirá a los Pumas enderezar el rumbo antes de las pausas invernales, mientras que Escocia buscará consolidar su nivel tras la abrumadora victoria sobre Japón.