Los Pumas 7s cierran la temporada con victoria ante Uruguay y aspiran al noveno puesto en el Circuito Mundial

El equipo argentino masculino de rugby 7 derrotó a Uruguay 26-17 en la semifinal por el noveno puesto del Seven de Burdeos, con tres tries de Marcos Moneta. Los Pumas 7s buscarán terminar la temporada en la novena posición, su mejor histórico, tras quedar fuera de la lucha por el título por una derrota ante Nueva Zelanda. Por su parte, Las Yaguaretés femeninas aseguraron al menos el décimo puesto tras vencer dos veces a Sudáfrica y jugarán por el noveno lugar ante Gran Bretaña.

El Rayo apoyó tres tries en la victoria ante Uruguay ; el domingo a las 6.56 los Pumas 7s despedirán la temporada buscando el 9º puesto ante Alemania .

En el Seven de Burdeos, la selección argentina de rugby 7 derrotó por 26-17 a Uruguay en la semifinal por el noveno puesto, con una destacada actuación de Marcos Moneta, quien anotó tres tries. Este triunfo permite a los Pumas 7s aspirar a terminar la temporada en la novena posición de la tabla general del Circuito Mundial, su mejor resultado histórico.

El partido se disputó en el Stade Atlantique, y la victoria se consolidó con un try adicional de Luciano González. Previamente, Argentina había caído ante Nueva Zelanda en la fase de grupos, lo que les negó la oportunidad de pelear por la medalla de oro y de eliminar a Sudáfrica, líder del ranking, que terminó consagrándose campeón de la temporada.

Moneta, máximo anotador tanto de la etapa de Burdeos como del circuito en general, expresó: Si hacíamos un try más contra Nueva Zelanda habríamos eliminado a Sudáfrica y estaríamos peleando por el título. Ahora tuvimos que jugar este partido contra Uruguay, estamos contentos con la victoria y nos queda un partido más. El equipo argentino, con varios jugadores nuevos, mostró un juego irregular a lo largo del torneo, pero supo recuperarse después de la derrota inicial. El seven es así.

Cada partido cuenta, resumió Moneta. Por otro lado, el equipo femenino Las Yaguaretés tuvo una destacada participación en el mismo torneo. Empezaron con derrotas ante Nueva Zelanda y Francia, pero lograron vencer a Sudáfrica dos veces, primero en la fase de grupos por 17-5 y luego en las semifinales por el noveno puesto por 22-17.

Estos triunfos les permitieron asegurar al menos el décimo puesto en la temporada, con chances de terminar en el noveno lugar, lo que sería su mejor ubicación en la historia del Circuito Mundial, superando el undécimo puesto que lograron en Hong Kong y Valladolid. El equipo femenino, que juega por primera vez en la máxima categoría, cerrará su participación enfrentando a Gran Bretaña a las 6.34 del domingo.

En la otra semifinal femenina, Nueva Zelanda y España disputarán el segundo cupo a la final. Los Pumas 7s masculinos, por su parte, jugarán el último partido de la temporada ante Alemania a las 6.56 del domingo, buscando cerrar una campaña que, tras un inicio prometedor con segundos y terceros puestos, no logró el objetivo máximo de ser los mejores del circuito.

La derrota ante Nueva Zelanda fue el punto de inflexión que los apartó de la lucha por el título, pero la victoria ante Uruguay les permite keeping la moral alta para el cierre. Los tries de Moneta, su velocidad y efectividad en el in-goal, fueron claves en el triunfo, demostrando por qué es el máximo anotador de la temporada.

El equipo uruguayo, por su parte, quedó fuera de los primeros ocho que aseguran su lugar en la División I para la temporada 2026/27. Las Yaguaretés, con su rendimiento, han marcado un hito para el rugby femenino argentino, mostrando un progreso constante en el alto nivel internacional





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pumas 7S Rugby 7 Seven De Burdeos Marcos Moneta Yaguaretés Circuit Mundial Uruguay Alemania Gran Bretaña Sudáfrica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuándo y por dónde ver a los Pumas 7´s en el Seven de BurdeosLos dirigidos por Santiago Gómez Cora disputarán este fin de semana la última etapa del Circuito Mundial de Seven en este certamen francés.

Read more »

Las chances de los Pumas 7s para consagrarse en la temporada del Circuito Mundial de SevenEste viernes arranca el torneo de Burdeos, última competencia del tour

Read more »

Financiamiento: Los “si” y los “no” de la UE a los proyectos más grandes del MercosurGlobal Gateway es la herramienta europea para asistir el desarrollo de algunos proyectos. Exige descarbonización “obligatoria” y eso excluiría a Vaca Muerta.

Read more »

Los Pumas 7s: Matteo Graziano aplaudió irónicamente al árbitro y fue abucheado por el público francésCon la caída, la selección argentina tiene pendiente la clasificación en el Seven de Burdeos, en el que procura conquistar la temporada

Read more »