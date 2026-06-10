Los principales jugadores del sector financiero argentino se concentran para competir y brindar una propuesta integral

Los principales actores del sector financiero argentino siguen moviéndose y concentrándose para poder competir y brindar una propuesta integral. Es decir, la inversión que ofrecen las fintechs, mientras que estas aplicaciones digitales entienden que también deben contar con el respaldo del Banco Central, mejores tasas y servicios bancarios para otorgar una propuesta más completa.

Los principales jugadores del sector financiero argentino siguen moviéndose y concentrándose para poder competir y brindar una propuesta integral. Es decir, la inversión que ofrecen las fintechs, mientras que estas aplicaciones digitales entienden que también deben contar con el respaldo del Banco Central , mejores tasas y servicios bancarios para otorgar una propuesta más completa.

La última noticia del sector es que la ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) y plataforma de inversiones Cocos, fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, y que cuenta con unos 2 millones de clientes, ha realizado una operación que se había anunciado a principios de agosto del año pasado. Se trata de una estrategia que apunta a avanzar en el proceso de crecimiento y expansión de la empresa, con la incorporación de productos y servicios que le permitirán ampliar significativamente su propuesta de valor, indican desde Cocos





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