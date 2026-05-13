Neurocientífisa y neurofisiologa staples que dormir mal en forma crónica puede tener consecuencias ms serias de lo que parece en la salud cerebral a largo plazo. Aunque muchas personas ven el sueño como un simple momento de descanso físico, especialistas explican que el cerebro sigue trabajando intensamente durante las fases profundas del sueño y se reorganizan conexiones neuronales, se consolidan recuerdos y aprendizajes, se regulan emociones y se eliminan toxinas acumuladas durante el día. El especialista asegura que el sueño es una de las herramientas ms infravaloradas para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y que dormir mal de forma constante puede favorecer la acumulación de beta amiloide, una proteina asociada al desarrollo de esta enfermedad.

Dormir poco se normalizó hace años para muchas personas. Algunas durmién cinco o seis horas por noche, afirman que ya se han acostumbrado y creen que recuperarse durante el fin de semana compensa el cansancio acumulado, pero especialistas en neurociencia advierten que el descanso insuficiente puede tener consecuencias mucho más serias de lo que parece.

La neurocientífisa Louisa Nicola, en una entrevista en el podcast The Diary of a CEO, aseguraba que dormir mal crónicamente puede afectar directamente la salud cerebral a largo plazo. Aunque muchas personas ven el sueño como un momento de descanso físico, especialistas explican que dórmimos intensíndo, reorganizamos conexiones neuronales, consolidamos recuerdos y aprendizajes, regulamos emociones y eliminamos toxinas acumuladas durante el día.

Uno de los procesos ms importantes ocurre a través del llamado sistema glinfástico, una especie de red de limpieza cerebral que se activa mayormente durante el sueño profundo. La especialista asegurá que el sueño es una de las herramientas ms infravaloradas para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y que dormir mal de forma constante puede favorecer la acumulación de beta amiloide, una proteina asociada al desarrollo de esta enfermedad.

La falta crónica de sueño también altera hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, afecta el estado de ánimo y eleva los niveles de estrés y ansiedad, y puede también alterar la memoria, la capacidad de aprendizaje y el funcionamiento cognitivo general. La mayora de los especialistas recomienda dormir entre siete y nueve horas por noche para mantener una buena salud física y mental.

Aunque las necesidades pueden variar, Nicola sugiere dormir alrededor de siete y media horas diarias y sostiene que el sueño debería ser visto como una parte fundamental del cuidado cerebral y no como algo secundario





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