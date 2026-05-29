Los mejores memes y reacciones del partido de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores

El partido de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores se vivió con mucha intensidad en las redes sociales. Los hinchas del Xeneize estaban nerviosos por el encuentro y el gol del conjunto chileno en el primer tiempo en la Bombonera.

El partido de Boca ante Universidad Católica por Copa Libertadores se vivió con mucha intensidad en las redes sociales. Los hinchas del Xeneize estaban nerviosos por el encuentro y el gol del conjunto chileno en el primer tiempo en la Bombonera.

A pesar de esto, el equipo logró empatar el partido en el segundo tiempo y clasificar a los octavos de final del certamen. Los memes y reacciones de los hinchas al partido fueron variados y divertidos. Algunos de ellos se enfocaron en la jugada del gol del conjunto chileno, mientras que otros se burlaron de la reacción de los jugadores y el director técnico del Xeneize.

El partido también se vivió con mucha intensidad en las redes sociales, donde los hinchas compartieron sus opiniones y reacciones al partido. En general, el partido fue emocionante y lleno de tensión, pero al final, el Xeneize salió victorioso y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores





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