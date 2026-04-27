Los Martín Fierro de la Moda 2026: Un espectáculo de elegancia y creatividad en Argentina

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda se llevó a cabo en Telefe, reuniendo a las figuras más influyentes de la industria fashion en una noche llena de glamour y reconocimiento al talento argentino. La alfombra roja fue el escenario de looks que marcan las tendencias de la temporada, desde diseños clásicos hasta propuestas innovadoras.

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año en el ámbito de la moda argentina , reuniendo a las figuras más influyentes de la industria en una noche llena de glamour y creatividad.

Organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, esta ceremonia no solo celebra el talento y la innovación en el mundo fashion, sino que también se erige como un referente cultural en el país. La alfombra roja, como es tradición, fue el escenario donde diseñadores, modelos y celebridades desfilaron con looks que marcan las tendencias de la temporada, combinando elegancia y vanguardia.

Valeria Mazza e Iván de Pineda, los conductores del evento, guiaron la velada con su carisma y profesionalismo, asegurando que cada momento fuera memorable. Entre los asistentes, destacaron looks que van desde propuestas clásicas y sofisticadas hasta diseños innovadores y atrevidos, reflejando la diversidad y riqueza del panorama fashion argentino.

Pampita, por ejemplo, optó por un vestido largo en tonos blanco y negro, con estampado de lunares y detalles florales en la falda, mientras que Stephanie Demner sorprendió con un diseño blanco fruncido que cubría todo su cuerpo. Gregorio Rossello, por su parte, eligió un conjunto elegante y sobrio, con una camisa blanca y un broche plateado, acompañado de una chaqueta negra y un reloj metálico.

Marta Fort, en cambio, lució un vestido blanco strapless con apliques luminosos y una cruz plateada en el busto, mientras que Romina Gaetani impactó con un diseño de Fabián Zitta. Mariana Fabbiani y Santiago Talledo también dejaron su huella con looks cargados de personalidad y estilo. La ceremonia no solo fue un homenaje a la moda, sino también un espacio para la reflexión sobre la influencia de la industria en la sociedad y su capacidad para inspirar y transformar.

Los Martín Fierro de la Moda 2026 han demostrado, una vez más, por qué este evento es un pilar fundamental en el calendario cultural argentino, consolidando su lugar como un referente de elegancia, creatividad y excelencia





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