Los lunares en 2026: ¡Estos son algunos de los personajes clave y sus atuendos para ocasiones especiales!

Este texto describe algunos de los personajes más impactantes de la moda y la música de 2026 y cómo usaron lunares en diferentes ocasiones especiales como el Gran Premio de Miami, el Martín Fierro de la Moda y la Met Gala.

Los lunares hacen presencia y son los grandes protagonistas en 2026 en diferentes ocasiones y eventos, y se convierten en un icono en la moda y la música.

Algunos de sus ejemplos son Maia Reficco en la Fórmula 1, Florencia de la V en el Martín Fierro de la Moda y Connor Storrie en la Met Gala. Durante el Gran Premio de Miami, Maia Reficco lució un vestido corto de gasa blanca con estampado polka dot negro y breteles finitos. En el Martín Fierro de la Moda, Florencia de la V eligió un vestido blanco y negro con mangas abullonadas y estilettos al tono con plataforma escondida.

En la Met Gala, Connor Storrie llegó con un ambo negro con saco de doble abotonadura y blusa negra con lunares blancos





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