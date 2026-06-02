Los jugadores de las Inferiores de Argentinos Juniors destacan en la victoria de Colombia ante Costa Rica

La selección colombiana de fútbol venció a Costa Rica en un partido amistoso con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. El técnico Néstor Lorenzo dio oportunidad a jugadores que no suelen ser titulares y el balance del partido fue positivo para la mayoría de los jugadores. Sin embargo, se observaron algunas fallas en el fondo.

Los jugadores surgidos de las Inferiores de Argentinos Juniors tuvieron una actuación positiva en el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica . Luis Díaz , la principal figura de los Cafeteros, marcó un gol y dio una asistencia, ratificando su importancia en el equipo.

Davinson Sánchez anotó el primer gol y Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, marcó el tercer gol de Colombia. Andrey Soto descontó para los Ticos de cabeza.

Además de Díaz, el balance del partido fue positivo para la mayoría de los jugadores colombianos. El técnico Néstor Lorenzo dio oportunidad a jugadores que no suelen ser titulares, como Santiago Arias, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Carlos Gómez y Juan Camilo Hernández. En el segundo tiempo ingresaron Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Déiver Machado, Jaminton Campaz y James Rodríguez. También hubo minutos para el arquero Ospina y para Juan Fernando Quintero, quien expuso buenas gambetas y una participación positiva.

Aunque la parte ofensiva aprobó el examen, se observaron algunas fallas en el fondo. Arias fue protagonista de un incidente por un cabezazo que recibió de Mitchell, tras una discusión, pero el árbitro solo amonestó al agresor. Los Cafeteros vencieron con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Colombia jugará otro amistoso el 7 de junio en San Diego ante Jordania, rival de Argentina en el Mundial.

El equipo de Néstor Lorenzo también se enfrentará en el Mundial ante República del Congo y Portugal





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