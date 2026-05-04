Los Jonas Brothers exploran Buenos Aires antes de sus conciertos: Joe Jonas y Tatiana Gabriela sorprenden a los fans en Palermo

Los Jonas Brothers recorrieron Buenos Aires antes de sus shows en Argentina. Joe Jonas y su novia, Tatiana Gabriela, fueron vistos paseando por Palermo, generando emoción entre los seguidores. La banda regresa al país con su nuevo álbum y dos conciertos en el Arena de Buenos Aires.

En los días previos a sus esperados conciertos en Argentina, los Jonas Brothers aprovecharon su tiempo libre para explorar la Ciudad de Buenos Aires . Joe Jonas , acompañado de su novia Tatiana Gabriela , fue visto paseando por el barrio de Palermo , lo que generó sorpresa y emoción entre los fans que se los encontraron en plena calle.

Las imágenes de este encuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los seguidores no dudaron en compartir selfies junto a la pareja. En las fotos, se puede observar a Joe y Tatiana caminando con naturalidad, escoltados por parte de su equipo de seguridad. Ambos se mostraron relajados y sonrientes, manteniendo el estilo que los caracteriza. En cuanto a sus outfits, optaron por looks urbanos y cómodos, ideales para una tarde en la capital argentina.

Joe eligió una campera roja combinada con una remera blanca, jeans y una gorra, mientras que Tatiana lució un conjunto casual pero elegante: una remera blanca ajustada, una campera de cuero negra, pantalones negros al cuerpo y mocasines, completando el look con lentes de sol y su cabello liso y suelto. La visita de la banda a Buenos Aires forma parte de su regreso al país, tras un 2025 marcado por el lanzamiento de su séptimo álbum, Greetings From Your Hometown.

Este disco, presentado como una carta de amor a sus raíces musicales y a su estado natal, New Jersey, destaca por su narrativa profunda y sonidos que rinden homenaje a sus influencias. Con esta nueva etapa, los Jonas Brothers buscan reconectar con su público global, especialmente con el argentino, que los recibirá el martes y el miércoles en el Arena de Buenos Aires con dos conciertos muy esperados.

Los fanáticos locales han estado contando los días para este evento, que promete ser un espectáculo lleno de energía y nostalgia, donde la banda presentará sus éxitos más recientes junto a los clásicos que los consagraron





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