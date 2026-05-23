Los hinchas de Unión desplegaron una bandera en contra de Racing por la transferencia de Nardoni

Los hinchas de Unión San Marcial, en Santa Fe, desplegaron una bandera durante el partido por Copa Argentina contra Independiente, dirigida a Diego Milito y con la frase 'Pagá lo que debés'. El motivo de la tensión era la disputa por el dinero del pase de Juan Ignacio Nardoni entre ambos equipos.

Durante el partido ante Independiente por Copa Argentina, los hinchas tatengues desplegaron una bandera dirigida a Diego Milito con la frase 'Pagá lo que debés' ...

El conflicto ya venía escalando desde hacía varios días y terminó abriendo una fuerte disputa entre ambas dirigencias. La aparición de la bandera terminó funcionando casi como una síntesis perfecta del clima que hoy existe entre Unión y Racing: desconfianza, acusaciones cruzadas y una novela económica que todavía parece lejos de resolverse





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