Los hermanos menores sufren desventajas por menos tiempo parental y mayor exposición a enfermedades respiratorias

Estudios revelan que los segundos hijos reciben menos atención diaria y están más expuestos a virus respiratorios en su primer año, lo que explica una brecha considerable en ingresos, educación y salud en la edad adulta respecto a los primogénitos.

Los investigadores han descubierto que los hijos nacidos en segunda posición dentro de la familia suelen enfrentar desventajas significativas en comparación con los primogénitos, tanto en el ámbito educativo como en el económico y la salud.

Según Joe Price, profesor de economía en la Universidad Brigham Young de Utah, el desfase no ocurre por casualidad: los segundos hijos reciben entre veinte y treinta minutos menos de interacción diaria con sus padres, lo que se traduce en aproximadamente tres mil horas menos a lo largo de la infancia dedicadas a leer, jugar o conversar. Estas horas, aunque parezcan insignificantes, explican gran parte de la brecha observada en los resultados de vida entre los hermanos mayores y menores.

Un estudio de referencia publicado en 2005 había señalado que los hermanos menores tenían peores ingresos, logros educativos más bajos, mayor riesgo de problemas de salud mental y, en el caso de las mujeres, una mayor probabilidad de embarazo adolescente. Sin embargo, investigaciones más recientes realizadas en Dinamarca, que siguieron a 1,2 millones de niños nacidos a partir de 1980 mediante registros gubernamentales, aportan una segunda explicación crucial: la exposición a patógenos respiratorios durante el primer año de vida.

Los niños que contrajeron virus respiratorios graves antes de cumplir su primer cumpleaños presentaron, décadas después, menores salarios, menor nivel educativo y peor salud mental. La diferencia en la tasa de hospitalizaciones por afecciones respiratorias entre primogénitos y segundos hijos fue de dos a tres veces, lo que sugiere que los hermanos mayores actúan como portadores de virus hacia sus hermanos más jóvenes.

Los resultados de estos estudios indican que la mitad o incluso más de la brecha en los resultados de vida entre hermanos puede atribuirse a la exposición temprana a enfermedades infecciosas. Los autores del estudio, entre los que se encuentran Hannes Schwandt de la Universidad Northwestern y colaboradores de la Universidad de Copenhague, la Universidad de Fudan y la Universidad de Stanford, controlaron variables como los ingresos y la educación de los padres para aislar el efecto de la exposición a enfermedades.

Concluyeron que, si bien los padres pueden intentar equilibrar el tiempo dedicado a cada hijo, es fundamental también reducir la exposición a patógenos, por ejemplo, mediante medidas de higiene y vacunación temprana, para mitigar las desventajas estructurales que enfrentan los hermanos menores





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