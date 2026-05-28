Los hermanos Cerúndolo hacen historia en Roland Garros

Francisco y Juan Manuel Cerúndolo avanzan a la tercera ronda del Abierto de Francia tras derrotar a Jannik Sinner, número 1 del mundo, y al local Hugo Gaston, respectivamente, en una jornada histórica para el tenis argentino.

Los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo protagonizaron una jornada memorable en Roland Garros , avanzando ambos a la tercera ronda del torneo en el mismo día, un hito para el tenis argentino .

Juan Manuel, de 24 años y situado en el puesto 56 del ranking, dio la primera sorpresa al vencer al italiano Jannik Sinner, el número 1 del mundo, en un partido vibrante donde remontó una desventaja considerable. Horas después, Francisco, de 27 años y 26° del mundo, superó al francés Hugo Gaston (118°), revirtiendo un comienzo complicado y cerrando el encuentro con contundencia.

Desde Buenos Aires, su padre, conocido como Toto Cerúndolo, vivió con intensidad ambos partidos a través de las pantallas, celebrando cada punto desde el living de su departamento, cerca del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Aunque sufre miedo a volar y no viaja con sus hijos a los torneos del exterior, su esposa, madre de los tenistas, sí estuvo presente en París para apoyarlos.

Juan Manuel, entrenado por Sebastián Prieto, se convirtió en el primer tenista masculino en eliminar al máximo favorito en Roland Garros antes de la tercera ronda desde 2000. Tras la victoria, ambos hermanos coincidieron en la importancia de compartir este logro como familia, destacando el orgullo de haberlo hecho juntos a pesar de las dificultades y la presión de enfrentar a rivales de alto nivel.

Francisco, por su parte, recordó la adversidad física que atravesó Juan Manuel recientemente y subrayó la fortaleza mental que demostró en la cancha. Las victorias abren nuevas oportunidades en el torneo: Francisco enfrentará al estadounidense Zachary Svajda, mientras que Juan Manuel lo hará contra el español Martín Landaluce, en lo que será su debut en tercera ronda de un Grand Slam.

La actuación de los Cerúndolo trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo de perseverancia y unión familiar en el tenis argentino





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