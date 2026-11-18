Los Grobo Agropecuaria presenta tres alternativas de pago a acreedores quirografarios para finalizar su concurso preventivo, tras cerrar acuerdo con Amaggi.

Los Grobo Agropecuaria formalizó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12, Secretaría N°23, una propuesta de pago estructurada para sus acreedores, marcando un paso clave hacia la finalización de su concurso preventivo. La empresa, fundada por Gustavo Grobocopatel y controlada mayoritariamente por el fondo Victoria Capital Partners, busca obtener la homologación judicial que le permita regularizar su situación financiera y operar con normalidad.

Tres opciones de pago para acreedores

El documento, comunicado también a la Comisión Nacional de Valores (CNV), establece tres alternativas distintas de cobro dirigidas específicamente a los acreedores quirografarios, quienes no cuentan con privilegios especiales de cobro. Cada uno de estos acreedores puede elegir una sola opción o distribuir su crédito entre varias, aunque la compañía impuso límites estrictos a los planes que ofrecen los porcentajes de recuperación más altos. Esta flexibilidad busca maximizar la participación de los acreedores en la reestructuración.

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La primera alternativa permite recuperar el crédito en el menor plazo posible, ofreciendo una quita del 85% del monto original. El dinero se abonaría en su totalidad dentro de los 30 días hábiles posteriores a que quede firme la homologación judicial del acuerdo, proporcionando liquidez inmediata a los acreedores que prioricen la pronta recuperación de sus fondos.

La segunda opción se estructura mediante cuatro cuotas anuales y crecientes. El esquema establece dos años de gracia desde la homologación firme, seguidos de pagos escalonados que representan el 10%, 20%, 30% y 40% del monto comprometido respectivamente. Esta vía está limitada a un monto conjunto específico y está diseñada para quienes prefieren flujos de pago más extensos en el tiempo.

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La tercera alternativa ofrece un período de gracia de cuatro años y consta de 12 cuotas anuales. La primera cuota se abonaría al cumplirse el cuarto aniversario de la homologación firme, y las restantes tendrían periodicidad anual. En este plan, los pagos se distribuyen progresivamente, concentrando una mayor proporción del capital en los últimos años. Durante las primeras cinco cuotas se devolvería el 10% del crédito, mientras que el 1% anual se aplica sobre el saldo de capital restante.

Impacto del acuerdo operativo con Amaggi

La propuesta de reestructuración debt está respaldada por un avance operacional significativo: el acuerdo con la brasileña Amaggi para la cesión de la operación de 15 plantas de acopio durante dos años. Este entendimiento, por una contraprestación fija total cercana a 100 millones de dólares, incluye el reconocimiento de la antigüedad y las condiciones laborales de los empleados. La estrategia permite a Los Grobo generar ingresos recurrentes a partir de activos estratégicos, manteniendo presencia en el negocio de granos sin las exigencias financieras de la operación directa.

Este acuerdo operativo representa una oportunidad vital para reunir las adhesiones necesarias y avanzar hacia la homologación. Aunque no garantiza por sí solo el cumplimiento de la propuesta de pago, aporta previsibilidad sobre los recursos futuros, elemento fundamental para sostener la actividad durante el proceso concursal. La compañía también contempla la venta de activos y participaciones accionarias innecesarios para su negocio principal.

Mecánica de conversión y plazos judiciales

La propuesta está formulada en dólares estadounidenses, aunque los pagos se realizarán principalmente en pesos argentinos. Para la conversión de créditos originalmente reconocidos en moneda local, Los Grobo estableció una cotización de referencia correspondiente al 26 de septiembre de 2025. Al momento de cada vencimiento, se utilizará el tipo de cambio previsto en la Comunicación A3500 del Banco Central, asegurando una paridad clara en las transacciones futuras.

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Un punto crítico del escrito es que los acreedores que no elijan ninguna alternativa quedarán incorporados automáticamente al esquema de pago del 15%, siempre que el acuerdo obtenga homologación judicial. Sin embargo, esta incorporación automática no implica una adhesión voluntaria a la propuesta. Si las opciones de mediano y largo plazo superan los topes previstos, los créditos excedentes serán redistribuidos entre las demás alternativas según el mecanismo establecido.

La empresa ingresó al concurso preventivo el 7 de diciembre de 2023, tras atravesar dificultades de liquidez que afectaron sus compromisos comerciales y financieros. Con la propuesta formalizada, la compañía debe ahora concentrarse en conseguir las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras. La audiencia informativa está prevista para el 13 de enero, y el período de exclusividad vence el 16 de febrero, fecha límite para reunir las conformidades necesarias y cerrar esta etapa de reestructuración.