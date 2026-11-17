Grand Theft Auto VI encabeza las ocho nominaciones de los The Game Awards 2026, que se celebrarán el 10 de diciembre en Los Ángeles. La Voz del Interior participa como jurado global y ofrece cobertura en directo disponible en más de 40 plataformas, incluyendo YouTube y Twitch.

La industria de los videojuegos se prepara para vivir uno de los momentos más expectantes del año con la celebración de los The Game Awards 2026, una ceremonia que consolidada como el evento más importante y televisado de la sector.

La gala principal tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Los Ángeles, California, reuniendo a los desarrolladores, productores y figuras más destacadas de la creación interactiva mundial. En esta edición, Grand Theft Auto VI se erige como el gran protagonista, liderando las nominaciones con ocho candidaturas y compitiendo directamente por el prestigioso premio al Juego del Año, también conocido como GOTY.

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Jurado Global Elige a Los Nominados

Esta obra de Rockstar Games ha generado una expectativa sin precedentes, posicionándose como el favorito para llevarse el máximo honor de la noche. La selección de los nominados no se realiza mediante un proceso exclusivo de la organización, sino que está integrada por un jurado global compuesto por más de 160 medios especializados y creadores de contenido procedentes de diferentes países, lo que garantiza una diversidad de perspectivas y una evaluación rigurosa de las producciones más destacadas del año.

La Voz del Interior ha sido seleccionada para formar parte de ese panel internacional, participando activamente en la evaluación y votación de las categorías, lo que refuerza el prestigio del evento y su alcance global. Además, la publicación realizará una cobertura especial en directo para seguir todas las alternativas de la ceremonia, ofreciendo una actualización permanente de los ganadores, los anuncios sorpresa y los avances exclusivos que se presenten durante la gala, permitiendo a la audiencia latina estar al tanto de cada detalle en tiempo real.

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La votación del público, un elemento crucial para definir ciertos premios y méritos de popularidad, permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre a las 18:00 horas del Pacífico a través del sitio oficial del evento. Esta ventana de participación permite a los fans influir en los resultados finales, demostrando el poder de la comunidad en la industria moderna.

Transmisión Gratuita en Múltiples Plataformas

La transmisión del evento estará disponible de manera totalmente gratuita en más de 40 plataformas y redes sociales, asegurando una accesibilidad masiva para los jugadores de todo el mundo. Entre los canales de difusión se encuentran YouTube, Twitch, TikTok Live, X, Steam, Roblox, Prime Video y la aplicación Live TV de PS5, reflejando la estrategia omnicanal que caracteriza a la celebración actual.

Como es habitual en estas ediciones, la gala no solo servirá para entregar premios, sino que también incluirá anuncios estratégicos de videojuegos futuros, presentaciones de nuevos proyectos en desarrollo, avances exclusivos y actuaciones musicales de artistas internacionales. Entre los títulos que se espera ver en escena o que ya han confirmado su participación están 007 First Light de IO Interactive, Control Resonant de Remedy Entertainment y Annapurna Interactive, Grand Theft Auto VI de Rockstar Games, Phantom Blade Zero de S-GAME, Resident Evil Requiem de Capcom, The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo, así como Pragmata de Capcom, The Blood of Dawnwalker de Rebel Wolves y Bandai Namco, Mouse: P.I.

For Hire de Fumi y PlaySide, Ace Combat 8: Wings of Theve de Bandai Namco Aces, Mixtape de Beethoven & Dinosaur y Annapurna, Star Wars: Galactic Racer de Fuse Games y Secret Mode, y Angela Sant'Albano en Resident Evil Requiem.

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Diversidad de Géneros en las Categorías

La diversidad de géneros está representada en categorías específicas, desde Big Walk de House House y Panic hasta Cairn de The Game Bakers, Forever Ago de Third Shift y Annapurna, Life is Strange: Reunion de Deck Nine y Square Enix, Lily's World XD de SonderingEmily y Kwalee, Arc Raiders de Embark Studios, Final Fantasy XIV de Square Enix, Fortnite de Epic Games, No Man's Sky de Hello Games, The Witcher 3: Wild Hunt de CD Projekt Red, Crimson Desert de Pearl Abyss, Helldivers 2 de Arrowhead Game Studio y Sony Interactive, Warframe de Digital Extremes, Denshattack! de Undercoders y Fireshine Games, Mewgenics de Edmund McMillen y Tyler Glaiel, Mina the Hollower de Yacht Club Games, Dressmaker de Cozy Lives y Free Lives, Esoteric Ebb de Christoffer Bodegård y Raw Fury, Orbitals de Shapefarm y Kepler, Replaced de Sad Cat Studios y Thunderful, Silver Pines de Wych Elm y Team17, Arknights: Endfield de Hypergryph y GRYPHLINE, Monster Hunter Outlanders de TiMi Studio Group y Level Infinite, Neverness to Everness de Hotta Studio y Perfect World Games, Pokémon Champions de The Pokémon Works y The Pokémon Company, Where Winds Meet de Everstone Studio y NetEase Games, Forefront de Triangle Factory, Into the Radius 2 de CM Immersive, Little Nightmares VR: Altered Echoes de ICONIK y Bandai Namco, Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City de Cortopia Studios y Beyond Frames, Thief VR: Legacy of Shadow de Maze Theory y Vertigo Games, Gears of War: E-Day de The Coalition y Xbox Game Studios, Onimusha: Way of the Sword de Capcom, Saros de Housemarque y Sony Interactive, Final Fantasy Resonance de Lancarse y Square Enix, Fire Emblem Fortune's Weave de Intelligent Systems y Nintendo, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection de Capcom, y Trails in the Sky 2nd Chapter de Nihon Falcom y GungHo.