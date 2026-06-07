Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado transforman el concierto en un velatorio artístico tras la muerte del Indio Solari

La banda decidió no suspender el show en Comodoro Rivadavia un día después del fallecimiento de su líder, convirtiendo el recital en una ceremonia colectiva de despedida que reunió a más de 7000 personas y se transmitió en directo, honrando la memoria del icono del rock argentino con un repertorio que mezcló éxitos de Los Redonditos de Ricota y su etapa solista.

El destino, a veces, tiene una sincronía tan perfecta como macabra. Justo cuando la feligresía ricotera se congregaba en los confines del mapa para celebrar una misa más, la realidad asestó uno de los golpes más duros de la historia del rock argentino : Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tenían previsto en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia dejó de ser una escala más de su gira para convertirse en el epicentro del dolor, el refugio del desconsuelo y, fundamentalmente, la noticia del fallecimiento del Indio, un día antes del concierto, paralizó los corazones de un país entero.

La lógica burocrática o el frío protocolo hubieran dictado la suspensión inmediata ante semejante shock. Sin embargo, la banda tomó la decisión más valiente, visceral y profundamente ricotera de su existencia: no había margen para el repliegue. Con miles de personas que habían cruzado rutas infinitas para llegar a la Patagonia y una marea de desamparados emocionales necesitando un abrazo colectivo, suspender hubiera sido dejar huérfanos a los fieles en el peor momento.

Para amplificar ese abrazo, la banda, transformando un concierto de formato cerrado en un histórico velatorio artístico que conectó en directo a más de siete mil almas, convirtió la noche en una ceremonia única. El Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, un gigante de cemento acostumbrado al rigor del viento patagónico, mutó esa noche en una catedral subterránea.

Más de 7000 almas colmaron el espacio cubierto, mientras en las afueras, bajo un frío que calaba los huesos, cientos de jóvenes y viejos seguidores se apiñaban para estar cerca, para respirar el mismo aire de una ceremonia que ya se presentía histórica. Cuando el Indio Solari, a través de una grabación, y el resto de la demoledora maquinaria Fundamentalista pisaron las tablas, el aire se podía cortar con un cuchillo.

La tensión y la congoja de los músicos era evidente, despojados de cualquier pose de rockstars y convertidos en lo que realmente son: los guardianes del tesoro musical de un genio. El inicio del show fue una declaración de principios, pero el verdadero desahogo colectivo, ese momento donde el dolor se transformó en pura tracción a sangre y distorsión, llegó con una seguidilla letal extraída del catálogo dorado de Los Redonditos de Ricota.

De los 35 temas que tocaron, más de la mitad fue del repertorio de la mítica banda. Los primeros dos, "Ji Ji Ji" y "Todo un palo", fueron nada menos que himnos donde apareció por primera vez la imagen del Indio cantando en la pantalla sobre el final del tema.

Cuando estallaron los acordes de "La Parca" se trató de un mazazo de rock directo que sirvió para recordar la vigencia contracultural y el pulso crítico que el Indio sembró en el inconsciente colectivo argentino durante casi cinco décadas. El recorrido no se quedó solo en la nostalgia de los ochenta y noventa. El setlist hizo justicia a la inmensa obra solista de Solari, canciones complejas que la banda ha sabido internalizar como propias.

"Un poco de amor francés" sonó densa, climática y cargada de una atmósfera profética, demostrando que la poesía de su creador no perdió un ápice de su filo. Más tarde, la ejecución de "Bye, bye" se sintió como una despedida explícita, una ironía elegante y desgarradora de un artista que siempre supo cómo decir adiós en sus propios términos.

La sólida banda, siempre tan compacta y efectiva, por momentos pareció desbordada por la emoción del momento, y si bien hubo varias versiones un tanto deslucidas en el plano vocal (sobre todo en los temas ricoteros) no se trató de una noche para mensurar con el oído clínico de la crítica convencional. Fue en temas propios de la carrera solista del Indio donde brillaron, como por ejemplo "Juguetes perdidos", aunque uno de los momentos más emotivos e inolvidables de la noche fue cuando el Indio se hizo presente desde la pantalla para cantar esa suerte de despedida anticipada titulada "Arteximately".

Escucharlo cantar "Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, sólo esperar cantando", en ese preciso contexto fue un impacto demasiado fuerte para cualquiera. Sobre el escenario, los músicos dejaron de tocar por un momento, vencidos por las lágrimas, abrazados a sus instrumentos en un llanto sincero que humanizó por completo la leyenda.

Abajo, en el llano, el público se fundió en un abrazo interminable. Ya no importaba la afinación ni el tempo; era el dolor crudo de saber que se había ido el hombre, pero también la certeza de estar asistiendo al nacimiento de una devoción eterna.

Sobre el final un emocionadísimo Pablo Sbaraglia (tecladista, director musical y ocasional cantante) deslizó una de las pocas palabras de la noche hacia el público, cuando dijo "esta vamos a cantársela a él" antes de la entrañable "Un angel para tu final". La noche cerró con la mística intacta de un ritual que demostró estar más vivo que nunca, ese himno inoxidable dedicado a los "redonditos de abajo" (como los llamaba el Indio) en uno de los puntos más altos de la noche





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