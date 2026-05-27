Los frutos secos, una excelente opción para la salud cerebral

El experto en microbiota Tim Spector destaca la importancia de los frutos secos para la salud cerebral y sugiere incluir una variedad de ellos en la dieta diaria.

El experto en microbiota Tim Spector destaca la importancia de los frutos secos para la salud cerebral . Según el especialista, los frutos secos han sido mal vistos durante mucho tiempo debido a su contenido de grasas, pero ahora se sabe que tienen un impacto positivo en la salud general.

Spector enfatiza que los frutos secos, especialmente las almendras, tienen un efecto beneficioso en la salud cerebral y el estado de ánimo. Sugiere incluir una variedad de frutos secos en la dieta diaria, ya sea como snack o agregándolos a preparaciones como ensaladas, yogur o cereales. Esto puede ayudar a mejorar la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Además, el especialista destaca que la alimentación cumple un rol clave en la salud y el bienestar general, y que cada grupo de alimentos aporta beneficios específicos. En resumen, los frutos secos son una excelente opción para mejorar la salud cerebral y el estado de ánimo, y pueden ser fácilmente incorporados a la rutina diaria





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