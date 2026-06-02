Los Fondos de Ahorro Laboral inyectarán entre u$s3.000 y u$s5.000 millones anuales al mercado argentino

La nueva normativa de Fondos de Ahorro Laboral (FAL) busca canalizar una parte de la masa salarial hacia instrumentos financieros locales, con inversiones concentradas en renta fija soberana y corporativa. Aún quedan por definir aspectos clave como los requisitos de liquidez y la composición de carteras.

La implementación de los Fondos de Ahorro Laboral ( FAL ) representará una inyección significativa de capital en el mercado financiero argentino. Se estima que el flujo anual de recursos oscilará entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, en función de la masa salarial formal.

Este monto, considerado abultado para el tamaño reducido del mercado local, profundizará la liquidez y el volumen de negociación bursátil. Los recursos se canalizarán a través de Fondos Comunes de Inversión y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La normativa establece que los fondos deberán invertir exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y operados en Argentina, excluyendo activos con subyacentes en el exterior como los Cedear.

Esta limitación busca maximizar el impacto en el mercado doméstico. Los grandes brokers, como Balanz Capital, ya se preparan para lanzar ofertas de FAL a partir del 1 de noviembre, anticipando una participación activa.

Sin embargo, aún existen definiciones clave que el mercado espera conocer, particularmente en torno a los requisitos de liquidez y la ponderación de activos dentro de las carteras. Se prevé que la estrategia de inversión sea conservadora, priorizando la preservación del capital y alta liquidez para responder a eventuales indemnizaciones por despido.

Los analistas sugieren que los fondos se concentrarían en instrumentos de renta fija soberana, provincial y corporativa, con vencimientos cortos y medianos, orientados al devengamiento más que al trading especulativo. Un punto delicado es la política de liquidez: si se exige un piso muy alto (por ejemplo, 50% en activos T+0), se limitaría el potencial de rentabilidad; si es muy baja, se expondría a ventas forzadas en momentos de estrés.

Además, se espera que al menos el 80% de las carteras deba invertirse en títulos soberanos, sin posibilidad de incluir Cedear. Esta restricción, aunque prudencial, acota el universo de inversión. La reglamentación final deberá平衡ar la necesidad de liquidez inmediata con la eficiencia en la construcción de carteras, considerando la volatilidad del mercado local.

La implementación gradual y el ritmo de adhesión de empresas privadas determinarán el alcance real de esta reforma estructural, que por primera vez canaliza una porción de la masa salarial privada hacia activos financieros locales, generando una demanda estructural que podría transformar el mercado de capitales argentino





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