Los festejos en el centro de Córdoba: Un día inolvidable para Belgrano y Córdoba

Después de años de espera, Belgrano se coronó como campeón del fútbol argentino por primera vez, derrotando a River en la final. La emoción y la locura en el centro de Córdoba se hicieron presentes durante los festejos, con imágenes memorables y momentos inolvidables.

Los festejos en el centro de Córdoba (Fernando de la Orden). Todos los detalles de los festejos del Pirata campeón: desde la vuelta en el descapotable hasta la locura en el centro de Córdoba .

Desde el instante en que el árbitro marcó el final, el estadio dejó de ser un estadio para convertirse en un desahogo colectivo. El Mario Alberto Kempes explotó en un grito interminable y Córdoba empezó a vivir una tarde que ya quedó marcada para siempre en su historia deportiva: Belgrano es el campeón del fútbol argentino por primera vez. El 3-2 frente a River no fue solamente una victoria ni un título.

Fue la coronación de décadas de espera , de generaciones enteras que soñaron con este momento y que finalmente pudieron abrazarse bajo una lluvia de lágrimas, cantos y banderas celestes. La emoción se adueñó de cada rincón del Kempes apenas sonó el pitazo final. Los jugadores salieron disparados hacia las tribunas, buscando a sus familias, a los hinchas, a todos los que acompañaron el camino hasta esta consagración histórica.

En medio de la locura apareció una imagen que rápidamente quedará inmortalizada: Nicolás ‘Uvita’ Fernández -autor del segundo y tercer gol de la final- subido en andas, levantando los brazos y dejándose llevar por la multitud, en una postal inevitablemente parecida a la de Diego Maradona en el Mundial 86. El delantero, héroe de la noche con dos goles decisivos, era la representación perfecta de un pueblo entero que todavía no podía creer lo que estaba viviendo.

Ese mismo Uvita Fernández también protagonizó uno de los festejos más tiernos de la noche: dio la vuelta olímpica con su bebé recién nacido en brazos, en una imagen que rápidamente enterneció a todos. Entre sonrisas, fotos y saludos a los hinchas, pareció confirmar el dicho popular de que el pequeño llegó con el título abajo del brazo. Después llegó la esperada vuelta olímpica arriba de un micro descapotable.

Entre banderas celestes, bombos y paraguas de colores que acompañaban el clima de fiesta, el plantel recorrió cada rincón del Kempes mientras los hinchas cantaban los clásicos temas de celebración, como el ya emblemático ‘de Barrio Alberdi salió un nuevo campeón’. En medio de la euforia y la emoción por un nuevo título, tampoco faltó el tradicional pedido de un minuto de silencio para Talleres, el eterno rival, en una noche que quedó completamente teñida de celeste.

Y claro que la fiesta también se hizo en el corazón de Córdoba capital. Un rato después de que Falcón Pérez marcó el final del partido, una multitud se dirigió al Patio Olmos, lugar emblemático para los cordobeses, quienes suelen dirigirse a esa locación cada vez que un equipo de la provincia logra consagrarse. La locura en el centro de Córdoba (Fernando de la Orden). La locura en el centro de Córdoba (Fernando de la Orden).

En el campo todo era emoción pura. Emiliano Rigoni, uno de los símbolos del sentido de pertenencia de este plantel, apenas podía encontrar palabras para describir lo que sentía.

‘Es muy difícil hablar en este momento, esto no tiene precio. Dejaría cualquier cosa para vivir este momento siempre. Mucho orgullo de este club, un sentido de pertenencia siempre’ , expresó con la voz quebrada mientras alrededor suyo seguían los abrazos interminables.

El volante también destacó el valor de haber derrotado a un rival de semejante jerarquía:Rigoni, además, se tomó un momento para reconocer la figura de Ricardo Zielinski, el entrenador que volvió a conducir a Belgrano hacia una página histórica.

‘El Ruso es como un padre. Sólo palabras de agradecimiento por lo que es como persona, él es gran parte de este proyecto’ , aseguró, dejando en claro el vínculo especial que existe entre el técnico y el grupo. Otro de los futbolistas más emocionados fue Lucas Zelarayán. El enganche, identificado profundamente con el club, recordó un comienzo de año marcado por el dolor familiar y explicó cuánto significado tiene este título para él y para toda Córdoba.

‘Arrancamos el año con la pérdida de mi tío, toda la familia la pasamos muy mal, pero siempre está con nosotros. Estuvo presente y nos ayudó a salir campeones’ Uno de los momentos más emotivos de la consagración se dio cuando el Chino, completamente quebrado por la emoción, se acercó llorando a la tribuna y se fundió en un grito interminable junto a los hinchas, en una postal que reflejó a la perfección el sentido de pertenencia y la felicidad por el título conseguido.

‘Siempre soñé con volver a Belgrano campeón, siempre traté de volver joven, competitivo y ayudar al equipo a ganar un torneo en Primera División y lo logramos’ Y dejó una frase que resumió el espíritu de este plantel: ‘Nunca nos dimos por vencidos’ Mientras las calles empezaban a llenarse de gente, bocinazos y camisetas celestes, el 10 lo anticipó mejor que nadie: ‘Más de la mitad de Córdoba mañana va a estar teñida de celeste’ Y así fue. Córdoba no duerme. Porque no todos los días se escribe la histori





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