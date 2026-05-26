Los Family Offices Mexicanos: arquitectura de continuidad y diálogo generacional

Expertos del Congreso CEAPI examinan la evolución de la sucesión en negocios familiares, resaltando el rol de los family offices y la importancia de un enfoque transgeneracional que combine finanzas, valores y la papel de las mujeres.

La transición de una empresa familiar a las siguientes generaciones está cada vez más marcada por la necesidad de combinar la gestión patrimonial con la planificación estratégica, afirmó la reunión de expertos del Congreso CEAPI, celebrado el 24 de mayo, bajo el lema " Transgeneracional : asegurando el mañana de las familias empresariales".

En el centro de la discusión se colocó la sucesión como un proceso de futuro, no de una conversación sobre la muerte, que enfatizó el abogado Alberto Del Valle. Según él, un trueque generacional requiere de un diálogo abarcador: rendimiento financiero, gobierno familiar, educación de nuevos accionistas, propósito compartido y valores. En este sentido, los family offices, ya sean single o multifamily, son los instrumentos que buscan vencer la tendencia a priorizar el beneficio institucional sobre el beneficio familiar.

Del Valle señaló que la métrica más frecuente en los bancos y casas de bolsa es la comisión que generan con la inversión, en lugar de la rentabilidad y la coherencia con la visión familiar. Con un ejemplo práctico, explicó que un single family office puede justificarse cuando el patrimonio neto de la familia alcance los 100 millones de dólares, mientras que un multifamily office se convierte en una alternativa válida para patrimonios de 5 o 10 millones, en los que compartir los costos y las mejores prácticas resulta atractivo.

Con la intención de ilustrar la conversación, el CEO de AMEXCAP, reconocido por su gestoría de capital privado en México, resaltó el papel de las fusiones y adquisiciones como vía de salida ante la limitada liquidez del mercado bursátil. Por su parte, Enrique Franco, del Consejo de Grupo INFRA, recordó que los negocios familiares tienen la obligación moral de generar riqueza, pero también de compartirla con la comunidad.

En la misma onda se destacaron los avances de la generación femenina en la industria, con Celina Turrent, embajadora de Tabacalera Turrent 1800, quien resaltó la participación de un número creciente de mujeres en la cadena del tabaco y la necesidad de humanizar el proceso a través de la visibilidad y las fotografías. Finalmente, Alfredo Bataller, CEO de SHA Wellness & ABLiving Group, cerró la jornada con la idea de que el propósito superior de la familia es impactar de forma positiva en la sociedad.

Sus palabras resonaron con la relevancia de que el family office mexican acaba transformándose en una arquitectura de continuidad: un espacio donde el patrimonio se administra, pero también se decide quién lleva la estafeta, se educa a los herederos, se determina el papel de las mujeres y se mantiene la identidad y los valores que no se pueden negociar.





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