Los demócratas recuperan el control del Congreso estadounidense

El Partido Demócrata obtiene la mayoría en la Cámara y el Senado en las medio término. Medios internacionales analizan el rechazo a la agenda de Trump y las victorias en estados clave.

Los diarios y periódicos más relevantes del mundo han definido el reciente triunfo electoral del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos como un duro revés político y una ola azul significativa. Con este resultado, los demócratas han conseguido alcanzar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del Congreso estadounidense, marcando un punto de inflexión en la dinámica política nacional.

Reacción internacional ante el triunfo demócrata

En Reino Unido, The Guardian resaltó el contundente triunfo demócrata en el Senado y consideró que los votantes estadounidenses rechazan explícitamente la agenda de Trump. El medio británico destacó además los escaños que consiguieron al ganar en estados históricamente republicanos como Texas, Iowa, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio, lo que evidencia una expansión geográfica de su apoyo electoral.

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Por su parte, BBC News tituló con la noticia de que los demócratas toman el control del Congreso de Estados Unidos tras el rechazo de los votantes a los republicanos de Trump. En el mismo sentido, Sky News expuso que los demócratas ganan el Congreso mientras Estados Unidos rechaza a Trump, subrayando la magnitud del cambio de poder legislativo en la capital estadounidense.

Visiones globales sobre el vuelco político

El diario El País de España eligió hablar de un vuelco político en Estados Unidos y señaló que los demócratas logran el control total del Congreso en un duro castigo a Trump. Además, ponderaron la victoria de Gina Hinojosa como la primera gobernadora hispana de Texas tras vencer a Greg Abbott, un hito histórico en la diversidad política del estado.

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Mientras tanto, El Mundo calificó como una ola azul lo sucedido en Estados Unidos y tituló que los demócratas arrasan en las Midterms y recuperan el control del Senado y la Cámara de Representantes, triunfando en Texas o Kansas. Algo similar eligió resaltar La Repubblica en Italia, cuyo título afirmaba que una ola azul arrasa la América de Trump, analizando que se trata de algo más que una simple derrota para el actual presidente.

Detalles en Francia y proyecciones en Brasil

En Francia, el periódico Le Monde subrayó la victoria demócrata pero remarcó la declaración de Trump acerca de aceptar el resultado de las elecciones. Además, destacaron el triunfo de James Talarico como senador en Texas, descrito como un bastión republicano, y en Kansas, donde Adam Hamilton le dio el escaño del Senado estatal al Partido Demócrata por primera vez desde 1932.

Los expertos de Le Monde afirmaron que los resultados confirman la llegada de una ola demócrata al Congreso. Para el diario brasileño O Globo se trató de un resultado histórico, escribiendo que según las proyecciones, los demócratas recuperarán el control del Congreso y Trump reconocerá la derrota, lo que representa una derrota histórica para el presidente estadounidense.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

The Times of Israel puso el foco en lo que consideró como una de las claves de la derrota de Trump: la guerra en Medio Oriente. El medio israelí señaló que los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., arrebatándoselo a los republicanos, y añadió que Irán fue un tema central, indicando que los estadounidenses votaron no a la guerra.