Los candidatos para el próximo director técnico de Boca según Riquelme

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, evalúa opciones para nombrar a su noveno entrenador desde que asumió la gestión futbolística en 2020. Entre los nombres que circulan se encuentran figuras con diferentes perfiles, desde favoritos internos hasta entrenadores de renombre internacional. La sucesión de Claudio Ubeda está en marcha y el silencio del club alimenta especulaciones. El artículo analiza cada posible candidato, considerando su relación con Riquelme, su trayectoria, los pros y los contras de su eventual llegada, y las probabilidades reales de convertirse en el próximo DT xeneize.

Uno por uno: los nombres que Riquelme tiene sobre la mesa para ser el noveno DT de su gestión La sucesión de Claudio Ubeda ya está en marcha.

Y pese al silencio y las pocas pistas, hay indicios que pueden generarles chances a varios candidatos, desde los lógicos hasta algunos que serían una sorpresa. Román, en la última presentación de un DT, cuando llegó Russo en junio de 2025. (AP Photo/Gustavo Garello, File)Como presidente, Juan Román Riquelme lleva dos años y medio conduciendo los destinos de Boca.

Sin embargo, su gestión futbolística data de comienzos de 2020, cuando llegó al club como parte de la fórmula encabezada por Jorge Amor Ameal y se hizo cargo de toda la parte futbolística. Fue ahí -en realidad antes de que termine el 2019- que eligió a Miguel Ángel Russo como su primer entrenador.

Desde ese entonces, pasaron seis años y medio y, en total, siete entrenadores más aparte de Miguel y sus dos ciclos: Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra (ambos con un inicio como interinos y luego confirmados), Jorge Almirón, Diego Martínez, Fernando Gago y Claudio Ubeda, además de Mariano Herrón y sus tres interinatos. Todos ellos representan el mapa desde el cual surgirá el siguiente nombre, que aún no tiene demasiadas pistas, pero que podría salir del abanico que abren las gestiones pasadas, los gustos de Román y aquellos que inevitablemente se imponen como candidatos.

A saber:Muchos lo señalan como el favorito del presidente y en las anteriores sucesiones sonó incluso estando al frente de otros equipos. Con buena relación con Román desde sus tiempos de jugadores de Selección (y hasta de un par de lejanos meses en Boca), futbolísticamente encaja en los gustos y en el perfil de entrenador sin tanta experiencia que fue una constante en la mayoría de los casos.

También se conoce con Riquelme desde 1996, el año en que jugó en Boca y coincidió un semestre con JR. Histórico ayudante de José Pekerman, su nombre tomó vuelo propio con el buen presente al que llevó a la selección colombiana a jugar la final de la Copa América en 2024. Tiene por delante la Copa del Mundo, lo que puede jugar en contra de las urgencias de Boca. Gusta, pero el tiempo apremia.

Exitoso hasta el hartazgo en sus diferentes etapas en el fútbol mexicano, casi que se bajó tras ganar la Concachampions con Toluca tal como lo hizo en la chance anterior que tuvo de recibir una oferta. Aunque nunca llegó, más de una vez se expresó respecto de sus ganas de dirigir a Boca. Parece imposible, pero si lo llaman, sólo él sabe cómo podría reaccionar.

No es del gusto de la dirigencia, pero sus reiterados éxitos (en Estudiantes fue una máquina de cosechar títulos, independientemente del andar de sus equipos y amargando más de una vez a Boca) lo ponen siempre como uno de los máximos candidatos. Para los hinchas, es de los favoritos por su parentezco con Carlos Bianchi.

Tiene un presente de altibajos pero hasta ahora sin que nada haga sospechar que vaya a dejar Atlético Mineiro, equipo que se podría cruzar con el Xeneize en la final de la Copa Sudamericana. A esta altura, nadie lo puede descartar. Es de las personas más cercanas a Riquelme en la actualidad, al punto que lo acompaña en cada partido en su palco y suelen intercambiar ideas.

Tras su último interinato en mayo de 2025, pareció agotado su ciclo en el club, pero no claudicó y siguió ganando títulos con la Reserva. Si Román profundiza el modelo, parece ser el elegido. Sería una apuesta al estilo Russo, con la experiencia como principal aliada. Futbolísticamente es un entrenador sin complejidades que suele llegarle al jugador.

Su ciclo en Perú revolucionó el fútbol a nivel selección de ese país, al que llevó a jugar un Mundial después de 36 años. Las contras: sus últimas experiencias (en Vélez y en la selección de Chile) no fueron buenas y todavía le pesa el traspaso a River en 1984, algo que los hinchas memoriosos no le perdonan. Aparece en algunas listas, pero es imposible por donde se lo mire.

Tenía todo servido cuando se fue Gago, estando sin trabajo y con algunos sondeos. Sin embargo, dejó trascender que por sus aspiraciones de ser algún día presidente de Independiente no podría dirigir a Boca. Luego de eso, asumió en Chivas de Guadalajara, justamente el club al que el Xeneize le sacó el entrenador cuando contrató a Pintita a fines de 2024.

Otro que no corre, al margen de su continuidad en Vélez, porque tuvo también oportunidades estando sin trabajo y no fue convocado. Al margen, es una incógnita si Riquelme lo llamaría, pero hasta acá ni lo pensó. A favor: cerraría parte de la grieta del Mundo Boca.

Además, su carrera tiene los suficientes méritos para acceder al cargo incluso contemplando las trayectorias de los que pasaron en estos años. En contra: los roces históricos con Riquelme y su manifiesta negativa a trabajar algún día con el actual president





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