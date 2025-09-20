Los Caballeros de la Quema vuelven con 'Fiesta de Zombis': Un Clásico Resucitado

Después de 25 años, Los Caballeros de la Quema regresan con un nuevo álbum, 'Fiesta de Zombis', un trabajo que evoca sus raíces musicales y líricas, ofreciendo canciones nuevas que se integran de forma natural en el oyente, marcadas por la reflexión sobre el tiempo y la crítica social.

Los Caballeros de la Quema regresan con un nuevo álbum , como si el tiempo se hubiera detenido, a pesar de haber transcurrido 25 años. En “Fiesta de Zombis”, la banda logra encapsular la esencia musical y lírica que los definió entre finales del siglo XX y principios del nuevo milenio.

Este nuevo trabajo, compuesto por 10 temas originales y una versión del clásico de Los Abuelos de la Nada, “Costumbres Argentinas”, representa una síntesis magistral entre los sonidos de ‘Manos Vacías’ (1993) y ‘Fulanos de Nadie’ (2000). “Fiesta de Zombis” se presenta como un disco que suena a clásico, con canciones nuevas que se integran de manera natural en la memoria del oyente, creando la sensación de haberlas conocido siempre. Es un álbum rápido, vertiginoso, que mantiene un ritmo constante hasta la balada final, ‘Todo va a pasar’. Las letras, por su parte, no dan respiro, abordando la vida con crudeza y honestidad. El paso del tiempo emerge como la temática central, explorada a través de las experiencias de la banda, quienes se desnudan ante el oyente con la misma sinceridad que demostraron hace tres décadas, sin dejar de lado su característica crítica social.“Fiesta de Zombis” es, en esencia, un disco lógico, testimonial, lleno de humor, crítica y reflexión. Este álbum representa un retorno triunfal de Los Caballeros de la Quema, ofreciendo todo aquello que sus seguidores anhelan escuchar. La banda irradia un entusiasmo palpable, evidenciando su disfrute en cada nota y en cada verso. Este sentimiento de conexión se transmite a través de las canciones, creando una experiencia auditiva que resuena profundamente con el público. El disco captura la esencia de la banda, manteniendo la energía y la pasión que los convirtió en un referente musical. La elección de incluir la versión de “Costumbres Argentinas” añade un toque nostálgico y rinde homenaje a sus influencias. El álbum demuestra una evolución, pero a la vez, conserva la identidad que los consagró.El tracklist de “Fiesta de Zombis” ofrece una variedad de estilos y temáticas. Desde la energía vibrante de ‘Otro día en la oficina’ y ‘Y acá me ves’, pasando por la melancolía de ‘Alma de mocasín’ y ‘Milonga rota’, hasta la crítica social en ‘Vuelven los cuervos’ y ‘No empujen el río’. El tema que da nombre al disco, ‘Fiesta de Zombis’, junto con ‘Tanto vino bajo el puente’ y ‘Es hora’, completan un conjunto de canciones que demuestran la madurez y la versatilidad de la banda. La balada final, ‘Todo va a pasar’, sirve como un cierre emotivo que invita a la reflexión. En definitiva, “Fiesta de Zombis” es un testimonio del legado musical de Los Caballeros de la Quema, un álbum que consolida su lugar en la historia del rock argentino, demostrando que la pasión y la creatividad perduran a través del tiempo. La calidad de las composiciones y la entrega de la banda aseguran que este disco sea un éxito entre sus seguidores y una grata sorpresa para nuevos oyentes





Los Caballeros De La Quema Fiesta De Zombis Nuevo Álbum Rock Argentino Música

