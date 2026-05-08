Los beneficios de la manzanilla para el hígado y la digestión

La manzanilla es una infusión herbativa conocida por su relación con el bienestar interno y su potencial para apoyar funciones clave del organismo, especialmente en relación con el equilibrio digestivo y el cuidado del hígado dentro de una rutina saludable.

La infusión de manzanilla ha ganado popularidad como una de las bebidas naturales con propiedades beneficiosas para el bienestar digestivo y el hígado debido a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

Se asociaron cinco beneficios con su consumo regular, tales como apoyo al funcionamiento del hígado, equilibrio del sistema digestivo, sensación de bienestar tras las comidas, apoyo al bienestar intestinal y efecto relajante sobre el sistema digestivo. La manzanilla también se considera como una bebida natural para apoyar el equilibrio del organismo y prevenir factores asociados al deterioro hepático cuando se incluye en una dieta y estilo de vida saludables





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