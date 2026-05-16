Los Andes y un triunfazo ante Godoy Cruz: penal atajado, séptimo partido invicto y acecho al líder

Lomas tuvo una gran victoria en el Sur ante Godoy Cruz, se quedó con un séptimo partido invicto y se acercó a lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional. Sebastián López, héroe de la fecha pasada ante Racing de Córdoba, fue el héroe con una gran actuación en los últimos minutos para llevarse los tres puntos con un gol atajón.

Los Andes y un triunfazo ante Godoy Cruz : penal atajado y séptimo partido invicto Lomas sufrió pero se quedó con una gran victoria en el Sur para acercarse a lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional .

El Tomba dejó pasar una buena chance. Se hizo la señal de la cruz, miró al cielo, agradeció y se fue a festejar con sus compañeros. La imagen de Sebastián López fue la misma que la de todos los hinchas de Lomas. El Milrayitas sacó provecho de lo hecho en el primer tiempo, cuando fue superior.

Sin brillar, se acomodó mejor al encuentro, se hizo fuerte en el Eduardo Gallardón y. El goleador cambió el chip desde que erró el penal en el clásico con Temperley (0-1) y convirtió cada vez que Lomas ganó: en el 2-0 a Chaco For Ever, en el 1-0 a Acassuso y en el 2-0 a San Miguel, además de meterla ante el Tomba. los de Mendoza crecieron en el complemento, el héroe de la fecha pasada ante Racing de Córdoba, quien se hizo gigante en el arco para hacerse con el tiro desde los 12 pasos. Mirá también el análisis del partid





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